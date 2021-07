Esponia, Esponia, Technology News og Top Stories

SINGAPORE – Vaksinesertifisering er en av de mange mulighetene Singapore og Estland ser på når de to landene styrker bilaterale bånd og samarbeider digitalt for å komme seg etter Covit-19-epidemien.

I et eksklusivt intervju med The Straits Times sa Estlands president Kersti Kaljulite: “Estiske vaksinasjonssertifikater settes inn i EU-vaksinasjonssertifikater.

Systemet, kjent som EU Digital Govt Certificate, trådte i kraft 1. juli med 27 EU-land. Det tar sikte på å la europeerne reise lett mellom medlemslandene. Noen land utenfor EU er også om bord, inkludert Island, Norge og Sveits.

Sabotasjesikre digitale sertifikater kan effektivt forhindre svindel med forfalskede papirdokumenter og er en del av arbeidet med å gjenåpne grenser uten isolasjon.

På flyplassen viser passasjerer et digitalt sertifikat i form av en QR-kode som viser vaksinasjonsstatus, testresultater eller gjenopprettingsstatus fra Covit-19. Flyselskap og innvandringsmyndigheter skanner QR-koden for å verifisere ektheten til posten.

I Singapore er det en organisasjon som heter Healthcards, som tillater sertifisering av digitale sertifikater godkjent av Helsedepartementet på lokale og utenlandske flyplasser.

I et virtuelt intervju tirsdag (13. juli), den siste dagen av hennes tredagers tur til Singapore, snakket Caljulite også om hvordan man kan forbedre felles cybersikkerhetsøvelser mellom Singapore og den baltiske staten.

“Det er ikke nok for forsvarsdepartementene å vite hvordan de skal forsvare seg. Du trenger selskaper i den private sektoren for å forsvare seg og slå tilbake,” sa han.

51 år gamle M.S. Caljulite, vinneren av digitaliseringen av regjeringer.

Han er den femte presidenten i Estland og den yngste presidenten på valget i 2016.

I 1992 ble han uteksaminert som biolog ved Dart University. I 2001 mottok han en MBA fra samme universitet.

Han begynte sin karriere i 1996 som salgssjef i det statlige teleselskapet EST Telephone, før han begynte i den estiske banken EST Hoybung, nå kjent som Hansbank, som prosjektleder.



Estlands president Kersty Kaljulite er vinneren av digitaliseringen av regjeringer. Foto: AFP

Fra 1999 til 2002 vant Kaljulite den papirløse regjeringen da hun var økonomisk rådgiver for den daværende estiske statsministeren Mart Loren.

“Da jeg begynte på statsministerens kontor i 1999, sa jeg:” I privat sektor har vi allerede internett-systemer, hvorfor i all verden har vi papirer? ” Han sa: “Regjeringen var på en eller annen måte baklengs i forhold til privat sektor.”

Cybersikkerhet er et annet område der den digitale aktivisten Estland har hatt suksess siden den ble rammet i 2007 av et større nettangrep som antas å være knyttet til Russland. Angrepet forstyrret e-forvaltning og e-banktjenester i staten i flere uker.

I det virtuelle intervjuet utnevnte han noen av de estiske selskapene som kunne spille en nøkkelrolle i grenseoverskridende opplæring mellom Singapore og Estland. De er som følger:

– Cyber ​​Excer Technologies har utviklet et internasjonalt anerkjent it-utvalg av verktøy som gir et nettsted for cybersikkerhetspraksis som forbereder enkeltpersoner til å håndtere et bredt utvalg av cybertrusler.

– Cardime Estonia, et cybersikkerhetsselskap som bruker blockchain-teknologier for å beskytte konfidensialiteten til data.

De nye mulighetene skaper mer enn to års samarbeid mellom de to landene.

Han sa: “Siden 2018 har vi forståelse for Cyber ​​Security Memorandum. Vi trener sammen. Estland er hjemmet til det største cyberområdet i verden.”

Spesielt står estiske selskaper Guard og GT Cyber ​​Technologies bak etableringen av en automatisert kommandoplattform for NATOs cyberserie som muliggjør den største internasjonale felles cybersikkerhetsopplæringen for estiske selskaper og dets allierte og partnere. Denne opplæringen tar sikte på å gi bedre beredskap mot cyberangrep.

Estland, som grenser til Østersjøen og Finskebukta, gikk ut av Sovjetunionen og fikk uavhengighet igjen i 1991. Ved å utnytte internettets komme den gangen, gikk det videre til digital transformasjon.

Innført elektronisk skatteregistreringssystem i 2000. I 2002 ble det da innført et obligatorisk e-ID-system for å gi innbyggerne sikker online tilgang til alle e-forvaltningstjenester, e-bank og forretningstjenester. Utility Bill Payments. E-ID-systemet tillater også sikre digitale signaturer av konfidensielle bank- og juridiske dokumenter.

Med en befolkning på litt over 1,3 millioner har det lille landet et BNP på $ 23,312 (S $ 31,600), nær to femtedeler av Singapore.

Kaljulite deltok i det innledende Asia Tech x Singapore-toppmøtet organisert av Infocomm Media Development Authority i komiteen for å bygge tillit og samarbeid i dataøkonomien.

Toppmøtet samler representanter fra regjeringer, internasjonale organisasjoner og lokalsamfunn for å diskutere trender, utfordringer og muligheter innen teknologi, samfunn og digital økonomi.