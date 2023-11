Esports: Blizzard kunngjør den offisielle slutten av Overwatch League

Er Overwatchs gyldne æra av internasjonal e-sport over for godt, eller er det håp om at den kan komme tilbake i forgrunnen?

Adyboo: Hvis vi snakker om en gullalder, må det sies at det var en ganske fantastisk tid. Med Blizzard Arena var de første sesongene flotte. Ja, det var kult da det var på Twitch. Når vi skulle legge til VM og da vi diskuterte det i Frankrike i La Défense, hvor det var fullt av folk og hvor vi hadde publikumsrekorder, var det også flott.

I løpet av denne gullalderen ble Overwatch hypet, og vi innså at spillet «ikke var så ille», jeg tror selvsagt at denne gullalderen aldri vil kunne finne det igjen, siden det var en utrolig hype. Det var det nye Blizzard-spillet, det var GOTY [Game of The Year, jeu de l’année] 2016 var ankomsten av en annen e-sport, selv om den var internasjonal og lite lokal.

Vi vil aldri kunne røre denne gullalderen med fingertuppene våre.

På den annen side er det bra at Overwatch League ikke lenger eksisterer og at den kan gjenfødes på en annen måte med sunne baser. Spillere bør fortelle seg selv at de vil starte på bunnen, spille og forbedre seg etter hvert. Det er viktig at scenene S2 og S3 [Tier 2 et Tier 3, des circuits esport moins professionnels] De eksisterer for å få en del av T1 til å skinne. Men hvis du føler at røttene dine ikke er stabile, vil treet ditt aldri vokse ordentlig.

Det er dette vi forventer med gjenopplivingen av OWL, som nok kommer til å hete noe annet. Det går rykter i gangene som ikke er offisielle, men etter det lille jeg hører, er ESL på saken.

Det ville vært bra om vi kunne ha en virkelig «lav» krets der vi tar utgangspunkt i det vi kaller «tier 3» (T3): spillere som ønsker å bli profesjonelle, som har et høyt nivå, men som ikke nødvendigvis har en god struktur bak dem.

Da vil de samme spillerne vinne nok til å kunne gå videre til T2, som er begynnelsen på det virkelige profesjonelle spillet med, hvorfor ikke, regionale mesterskap, deretter europeiske eller interkontinentale mesterskap, og først da ville de nå T1 med ekte mesterskap som endelig Vi kan se det i LoL, Valorant eller til og med R6.

Og hvorfor ikke også delta i studentligaer? Hver skole eller universitet kan ha sitt Overwatch-lag og delta i turneringer. Senere ville dette studentaspektet bli forvandlet til fransk Div2 som ville gi opphav, hvorfor ikke, til en 100% fransk Overwatch, litt som LFL. [la Ligue Française de League of Legends, ndlr] med dette «opp og ned»-systemet. Vi kan ha nye generasjons kandidater med de beste europeiske eller EMEA-teamene [Europe, Middle East, Africa, nldr]for endelig å nå nivået i verdenscupene.