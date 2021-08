Et annet produkt av vietnamesiske nudler er trukket tilbake i EU

Et instant noodle -produkt fra Thien Huong i Norge er tilbakekalt for et forbudt stoff, den andre slike hendelsen i EU denne måneden.



De “tørkede nudlene med kylling – og biffkrydder” i Ho Chi Minh -baserte Thien Huong ble funnet å inneholde etylenoksid, som er forbudt i matvarer i EU.

Produkt som inneholder tørket kyllingnudler og biff i huong -krydder. Bilde levert av Thien Huong

Vietnamesiske myndigheter beordret Thien Huong til å levere relevante prøver for påtaleundersøkelse.

En talsmann for Thien Huong sa mandag at det tilbakekalte produktet selges utelukkende i Norge og ikke i Vietnam.

Talsmannen sa at den ble solgt for fire måneder siden i “små” mengder. i ekspressLegger til at det ikke er etylenoksyd i noen del av produksjonen.

Thien Huong eksporterer til EU, USA, Afrika, Japan og Sør -Korea.

20. august kunngjorde Food Safety Authority of Ireland (FSAI) at batcher med nudler av merket Hao Hao og Good ble tilbakekalt, etter at det også ble funnet å inneholde etylenoksyd.

Kajiwara Junichi, daglig leder i Acecook Vietnam, som produserte produktene, sa at selskapet overholdt alle reglene i Vietnam og i alle land som det eksporterer nudler til.

Han sa at selskapet kontaktet sine leverandører som bekreftet at de ikke bruker etylenoksyd under produksjonen, og understreker at Acecook Vietnam ikke tillater at etylenoksyd brukes i noen produksjonsprosesser.