Et ansiktsgjenkjenningssystem er i stand til å gjenkjenne maskerte ansikter.

Kunstig intelligens drar i dag nytte av en database med 10 milliarder bilder for å gjenkjenne mennesker.

Ansiktsgjenkjenningsteknologier har vært gjenstand for mye debatt og bekymringer for personvernet siden oppstarten. Anerkjennelsesløsninger som for eksempel Klar sikt de har blitt bekymret for mange innbyggere, da de åpner døren til global anerkjennelse uten tillatelse fra interesserte parter.

Clearview -selskapet ble fremtredende da bruken ble avslørt i politimyndigheter, offentlige etater og virksomheter rundt om i verden. Tidlig i 2020 rapporterte selskapet også at det hadde 3 milliarder bilder i databasen. Under denne åpenbaringen, og i møte med populær misnøye, gikk Google fremover spesielt for å kreve slutt på gjenoppretting av bilder i sine tjenester og sletting av bilder som allerede er tatt opp. Dette ser ikke ut til å ha vært veldig effektivt, ettersom Clearview-sjef Hoan Ton-That nylig hevdet at selskapet nå har en database med 10 milliarder bilder samlet online.

Storebror du ser på

I tillegg til kunngjøringen av denne gigantiske databasen, uttalte administrerende direktør i Clearview også at selskapet nå har den nødvendige teknologien for å skarpe uskarpe bilder og rekonstruere ansikter gjemt av masker. Ved å bruke maskinlæringsmodeller kan systemet generere manglende detaljer fra bilder. Noen mennesker Jeg pekte allerede fingeren på fordommer og falske beskyldninger som disse “fyllstoffene” kunne skape.

Hoan Ton-That demonstrerte hvordan teknologien fungerer ved å ta et bilde av en journalist ved hjelp av smarttelefonen. Clearview produserte umiddelbart dusinvis av bilder fra forskjellige nettsteder som viser den samme personen, sammen med deres personlige kontaktinformasjon, gjennom bilder samlet over mer enn et tiår. Avslappet.

Med utviklingen og demokratiseringen av disse teknologiene virker det som viktig å raskt regulere denne typen overvåkingsverktøy. Siste april, 51 organisasjoner har etterlyst forbud mot ansiktsgjenkjenning i Europa. Derfor vil debatter om farene og legitimiteten til disse teknologiene sannsynligvis fortsette lenge.