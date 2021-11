Et «ansvarsbidrag» for å revitalisere pasienter på lang sikt

Lovforslaget som skapte en «vei tilbake til jobb» for å revitalisere pasienter på lang sikt har også som mål å styrke arbeidsgivere ved å skape et «ansvarsbidrag», rapporterte La Libre Belgique tirsdag, med henvisning til kontoret til økonomiminister Pierre-Yves. Dermann (PS) ).

Dette bidraget skal betales av bedrifter der antallet arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne er større enn gjennomsnittet. Statsrådens kontor forklarer: “Dette betyr at vi vil sammenligne med antall andre selskaper i samme aktivitetssektor, og dersom selskapet er over gjennomsnittet, vil bidraget bli brukt.”

Minst 3 års ansiennitet

Dette arbeidsgiveravgiften vil utgjøre 0,625 % av aksjeselskapets bonus, for selskaper som i gjennomsnitt sysselsetter minst 50 arbeidere og derfor har en for stor tilstrømning av arbeidstakere som er blitt ufør.

I lovforslaget står det at «det skal kun tas hensyn til arbeidstakere under 3 år i virksomheten». Bidraget beregnes og samles inn av National Office of Social Security (ONSS) på grunnlag av en krysning mellom dataene fra Nasjonalt institutt for syke- og uføretrygd vedrørende arbeidsuføre ​​og dataene til National Office angående volumet av ansettelse i selskapet til slike arbeidere, fastslår fakturaen.

Belgia har rundt 500 000 mennesker som ikke er i stand til å jobbe over lang tid. Dette er 1,5 ganger flere enn antallet arbeidsledige.