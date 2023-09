Et år etter dronning Elizabeths død, snur britene ryggen til monarkiet?

Det er sikkert at Charles III ikke hadde populariteten til sin avdøde mor Elizabeth II, selv på tidspunktet for hennes død, hadde en veldig god britisk oppfatning av henne. Men han er fortsatt nummer fire på meningsmålingene.

I følge denne meningsmålingen ville 58% av britene støtte å beholde monarkiet. Men hvis vi utdyper resultatene litt, bør vi merke oss at denne entusiasmen avtar blant unge, da kun 32 % av 18-24-åringene er for det.

«Du vet, de sier at unge mennesker ikke lenger er interessert i monarkiet, men Kate, William, Harry og Meghan er sannsynligvis de fire mest kjente personlighetene på planeten, på samme nivå som fotballspillere eller musikkpersonligheter.«, hvordan Patrick Weber.

Charles III bestemte seg for å vise modernitet under kroningen og var forpliktet til økologi i mange år. I løpet av sin periode håper han å fremheve sin åpenhet i et miljø preget av rekordstor inflasjon i Storbritannia. «Noen ble overrasket over at overgangen gikk jevnere enn forventet og at Charles tilpasset seg godt«, analyserer Pauline McLaren, profRoyal Holloway University.

Patrick Weber konkluderte: «Charles var alltid veldig åpen om disse utgiftene, og mens han hadde ansvaret for hertugdømmet Cornwall, publiserte han offisielt hertugdømmets regnskap hvert år. Det William har gjort – siden han tok over – kan jeg fortelle deg at det er snakk om England. Charles, til tross for sin alder, var mer moderne enn sønnen i mange aspekter av karakter. Så han har noen år på seg til å flytte det britiske monarkiet mot mer åpenhet, slik britene krever.«.