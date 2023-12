Et år etter hans avgang fra Standard, hva skjer med Selim Amalla?

Selim Amalla og Nicholas Ruskin måtte forlate klubben i løpet av vinterens overgangsvindu, nesten et år etter at de falt ut av Standards planer. Nicholas Ruskin har etablert seg som en viktig del av laget sitt i Skottland til tross for noen fysiske problemer i Rangers. I mellomtiden har Selim Amalla hatt et tumultarisk eventyr i La Liga, men det ser ut til at han endelig har funnet litt stabilitet.

I januar sluttet Selim Amalla seg til La Liga og Real Valladolid for et gebyr på €5 millioner. Belgisk-marokkaneren har bare seks måneder igjen av kontrakten og ønsker ikke å forlenge eventyret sitt i Standard. Som et resultat bestemte ledelsen seg for å ikke spille ham lenger og selge ham for én million euro i vinterens overgangsvindu.

En ny begynnelse i Valencia

Til syvende og sist gikk ikke opplevelsen hans med sin nye klubb som planlagt da laget ble nedrykket til andredivisjon. Spilleren fra Hatrage gjorde syv opptredener og scoret to mål. I sommer bestemte han seg for å forlate klubben sin og fortsette eventyret i den spanske førstedivisjonen. Faktisk ble han lånt ut til den historiske Valencia-klubben i ett år.

Denne sesongen har han fått mye spilletid med sitt landslag, Marokko, i tillegg til å spille med Valencia i La Liga. De ligger for øyeblikket på tiende plass, syv poeng fra topp seks. Selim Amalla har spilt tretten La Liga-opptredener denne sesongen.

Denne mandagen spilte han 90 minutter mot Rayo Vallecano (0-1 seier). Den tidligere Mons, Toubis, Mouscron og Standard-spilleren forventes å bli med Marokko på CAN mot Tanzania 17. januar.