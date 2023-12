Et år etter lanseringen av ChatGPT har kunstig intelligens allerede endret hvordan livene våre er

I 2 selskaper

«Tradisjonell» kunstig intelligens er allerede godt etablert i organisasjoner: i en undersøkelse som ble spurt, anga 35% at de allerede bruker «teknologier knyttet til kunstig intelligens». Men fremkomsten av ChatGPT og dens genererende AI, som har blitt mer og mer effektiv med hver versjon, markerte et vendepunkt. Chatbots på e-handelsplattformer har endelig lykkes med å svare på spesifikke spørsmål fra kunder. «I løpet av noen måneder har vi flyttet til en tredjedel av kontaktene som forvaltes eksklusivt av denne mekanismen, som bare var 20 % for et år siden, og det øker», forklarer for eksempel Air France. parisisk. Oppstart Mirakl er avhengig av et OpenAI-produkt for automatisk å berike og oversette «produktark» som selges på markedsplasser. Men vi vet: 300 millioner heltidsjobber over hele verden kan være truet av AI-koblet automatisering.

3 i media

Mediene venter ikke på å introdusere kunstig intelligens i deres praksis: fra 2021 vil L'Équipe bruke den til å automatisk forberede artikler som viser kommende kamper med tider og kanaler; Le Monde bruker den til å skrive tusenvis av historier om lokale valgresultater. Men bruken av generativ AI akselererer nå: L'Est Républicain tester ChatGPT for å behandle noen lokale reporteres kopi (spesielt korrekturlesing og innholdskorreksjon). For å utvide til utlandet vil Pruitt oversette videoene sine med AI og eksperimentere med Heigen-programvare, som kan klone stemmer og synkronisere journalisters leppebevegelser.

4 i utdanning

I sitt «Knowledge Shock»-initiativ kunngjorde nasjonal utdanningsminister Gabriel Attal den gradvise utrullingen av en kunstig intelligens-basert applikasjon til alle ungdomsskoleelever kalt «MIA Second». Avhengig av resultatene av en øvelse og nivået til elevene, vil maskinen anbefale andre å gå videre. Mange lærere integrerer også AI i timene sine. Som Grégory Michnick, SVT-lærer ved en videregående skole i Hauts-de-France, intervjuet Frankrike info : I løpet av en leksjon spurte førsteklassingene hans AI om versjoner av tekster eller trivia-quizer som er enkle å huske (kort med et ord på forsiden og definisjonen på baksiden). «Denne hjelpen frigjør tid til andre aktiviteter, for eksempel muntlig presentasjonspraksis.»

5 i skapelse

Å lage musikk, historier, bilder eller videoer har aldri vært enklere enn med akselerasjonen av AI. Retusjering, prosessering og tegneprogramvare som Photoshop eller Canva har forbedret seg de siste månedene med denne typen intelligens: nå gjør programvaren endringen ved å modifisere eller legge til et bilde.

Midjourney eller DALL·E lar deg lage realistiske eller fantasibilder på sekunder fra en enkel setning. Du trenger ikke lenger å vite hvordan du tegner for å lage. Men dette reiser mange etiske og immaterielle spørsmål.