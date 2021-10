Et år senere ble han diagnostisert med kreft

Vi kjenner den triste nyheten om Michael Trucker. Ett år senere, etter sine hjerteproblemer, ble verten diagnostisert med kreft. Alle ble sjokkert. Takket være våre kolleger gir vi deg den nyeste informasjonen.

Michael Trucker, animatør som jobbet til sin død …

Michael Trucker er allerede syttini år gammel. Og vi har aldri sett ham bruke årevis på sin side. Han er virkelig en nøkkelfigur i det franske audiovisuelle landskapet, og har eksistert i over femti år. Da han begynte i 1964, var han sportskommentator på grunn av sin interesse for sport. Men han elsker personligheter, fremfor alt annet. Faktisk er han stjernenes venn, og de vil alle passere i hans sted Champs Elysees På Antenne 2 På den tiden, på 1980-tallet.

Da vil han levere Stjerner 90 På TF1 På 1990-tallet kom han tilbake Frankrike 2 Med det populære prosjektet Søndagsrulle. Siden 1998 har søndag ettermiddag vært fantastisk takket være showet hans til publikum. Selv i moden alder ønsket han å starte en ny utfordring. Siden 2016 har han stått på teaterscenen med showet sitt Alene med deg! Han snakker om sitt personlige liv, men forteller også alle minnene sine med stjernene han møtte i livet.

Når sykdommen kommer og banker på døra …

I mai 2021 ble Michael Trucker invitert TPMP Å gjennomgå hjertefunksjonen hans. Du kan se opptakene ovenfor. Ikon kompilator av Frankrike 2 Han forteller om de hundre dagene han tilbrakte på sykehuset Pompidou I Paris. Han ble diagnostisert med en alvorlig infeksjon i mitralklaffen fra strep hals. Derfor a Åpen hjertekirurgi. Han ble slått flere steder på kroppen, gikk ned 11 kilo og trodde ikke han ville komme ut. Hans syndfrie liv reddet ham absolutt.

Faktisk er det ingen tobakk, ingen alkohol, og han er en stor idrettsutøver. Spillet har alltid interessert ham. Michael Trucker mener han har blitt presset veldig hardt de siste årene. Faktisk bekymrer han seg for slutten av karrieren fordi han ikke kan se å leve uten den audiovisuelle industrien. Samtidig holder han hodet oppe og lurer på hvordan han kan komme seg ut uten mye kamp. Femtisju år med TV er ingenting! Og selv sier han at det er veldig stressende å jobbe i dette miljøet. Han ga ut boken og beskrev opplevelsen sin “I morgen vil bli bedre” Og gi honnør til alle sykehusansatte. Legene kaller ham mirakuløs. Vi kan si at han vant kampen! Dessverre fikk vi vite om et rykte om at Michael Trucker var ved dårlig helse.

Verten har store smerter …

Dette ukebladet er nettopp det sesongmagasinet Paris er her Michael Trucker har blitt diagnostisert med kreft. Tragedien kommer et år etter at han overvant hjerteproblemer som kriger. ” Han var innlagt på sykehus i flere måneder i Europa, hvor han måtte opereres i mer enn 7 timer. Sjelden kurert, vil PAF-monsteret bli angrepet av kreft⁇, Les i bladet. Tilsynelatende ville det være strupekreft som tidligere visepresident Etienne Maujiot. TF1.

I hans alder ser Michael Trucker mange av vennene hans dra. For eksempel Charles Asnavur, Johnny Holiday, Guy Pedos eller Jean-Paul Belmonto. Dessuten dro han med dem på slutten av livet med sine slektninger som Michael Delbeck som led av kreft i halsen. Tilretteleggeren er veldig dedikert og støtter alltid de rundt seg i vanskelige tider. En dag visste han med det blikket at han hadde lyktes. Han deltok også i begravelsen til Etienne Maujiot. Denne hendelsen må ha ført ham i dårlig humør. “Ifølge det franske selskapets overvåkingssenter er forventet levealder for et menneske 79 år. Etienne tok sitt siste åndedrag i en alder av 81 år, og Michael lurer absolutt på spørsmålet. Hvem er neste på listen? “.

Men Michael Trucker lot seg ikke dø. Stort sett vil han ikke forlate TV fordi det er hele livet hans. Han vil gjerne si at det kan være liv etter døden. Dermed kan han finne alle sine eks-kamerater som Johnny Holiday.