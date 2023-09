Et bekymringsfullt fenomen dukker opp i Spania: «Jenter, ikke vær redde for å si det. Fortell mødrene dine, så stopper det.

Dette er et alarmerende fenomen som for tiden rapporteres i Spania. Da de kom tilbake til skolen etter ferien, ble mange ungjenter fra landsbyen Almendragelo overrasket over å bli fotografert nakne. I likhet med El País-reléer er dette faktisk falske bilder, men veldig realistiske. De ble laget ved hjelp av den kontroversielle Clothoff-appen, som lar deg fjerne noens klær fra et bilde, for €10.

Moren til et av ofrene vitnet og fordømte på Instagram: «Deepfakes er mer realistiske. Dette gjør dem veldig engstelige. Hvis jeg ikke kjente datterens kropp, ville dette bildet vært ekte. Miriam Al Adib fortsetter: «Datteren min hater seg selv. Damer, ikke vær redde for å si det. Fortell mødrene dine så det stopper. Saken blir tatt svært alvorlig og det spanske nasjonale politiet etterforsker. Klassekamerater av de unge kvinnene, mindreårige, ble arrestert. «Det kan ha startet som en spøk, men det har alvorlige konsekvenser.»Ordføreren i landsbyen Almendrajelo kommenterte. Noen bilder ble også hentet fra Internett fra det erotiske nettstedet Only Fans. Kysseskandale i spansk konføderasjon: «Privatkarakter vises i offentligheten»