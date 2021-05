Et bilde av republikanske barrikadører under det amerikanske Capitol-angrepet har dukket opp, og han har sammenlignet opprørerne med “turister”

Et bilde av den republikanske kongressmedlemmet Andrew Clyde, som sa at det ikke var “noe opprør”, har blitt lekket, og sammenlignet opprørere fra amerikanske Capitol med “turister” og sperret husrommet under angrepet.

“Delegate Clyde-meldingen minnet meg om dette,” Roll call Fotograf Tom Williams Tweetet denne uken, og et bilde av Georgia-kongressen i gruppen på åtte dyttet et møbel mot dørene til rommet.

Han snakket med husovervåkningskomiteen onsdag, Delegat Clyde bagatelliserte Trump-proffens angrep på Capitol 6. januar som “et tilfeldig turistbesøk.” Fem personer, inkludert en politibetjent, ble drept i det voldelige angrepet.

“Som et av medlemmene som bodde på Capitol og hjalp til med å blokkere døren fra mobben som prøvde å komme inn på husterrassen, sammen med andre republikanske kolleger, til klokken 15.00. Sa til komiteen.

Anbefalt

“Det er ikke et opprør. Vi kan ikke kalle det det, det kan ikke være sant.”

Mr Clydes kommentarer ble bagatellisert av lovgivere og lovhåndhevelseseksperter. Fred Wellman, Den administrerende direktøren for Lincoln-programmet og en tidligere sjef for amerikanske styrker i Irak skrev: “Hvor interessert er agent Clyde i å si at det ikke er opprør?”

“Han hjalp til med å sperre dørene for turister. De visste at det var verdt pengene å lyve for macagjengen. Det er så viktig det var.”

Under en pressekonferanse onsdag fremmet House Speaker Nancy Pelosi drapstrusler mot ham og tidligere visepresident Mike Pence.

“Vel, jeg vet ikke om en vanlig dag da folk ville true med å henge visepresidenten i USA eller skyte høyttaleren i pannen,” sa Pelosi. CBS Kunngjort. “Jeg anser det ikke som normalt.”

Hundrevis av mennesker svarte på Twitter til bildet av Clyde som blokkerte døren.

En bruker twitret: “Det er kjent at blokkering av dører når turister er i nærheten er en respektabel tradisjon.” Robin Messing .

En annen bruker, Vivian Hash, Tweetet: “Blokkerer georgiere alltid dører mot vanlige, hverdagslige turister?”

Etter tidligere president Trumps “Save America” ​​-møte, prøvde noen andre republikanere å bagatellisere hendelsene 6. januar, der han og hans allierte feilaktig hevdet at valget var blitt rigget.

En pro-Trump-pøbel har angrepet USAs hovedstad i et forsøk på å forhindre at Kongressen sertifiserer Joe Biden som sin neste president. Mer enn 400 personer er siktet for involvering i opptøyene.

Onsdag 6. januar anklaget kapteintjenestemenn delegat Paul Kosher for å “forfølge fredelige patrioter.” NBC News.

Den republikanske republikanske presidenten, Jodie Hayes, la til onsdag: “Det var Trump-støttespillere som mistet livet den dagen, ikke Trump-supportere som tok andres liv.”

Onsdag ble Liz Cheney, en republikansk kongresskvinne, satt ut av sin stilling som republikansk konvensjonspresident.

Den uavhengige Delegat henvendte seg til Clydes kontor for kommentar.