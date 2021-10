Et bilde skal tas for første gang i verdensrommet

Russland satte ny rekord ved å sende den første skuespilleren og den første regissøren ut i verdensrommet og rørte Tom Cruise til polet.

Når Russland er i ferd med å lage sin første film i verdensrommet, glem stjernene, Gravity eller Ad Astra.

Soyuz MS-19-romfartøyet ble faktisk skutt opp fra en russisk base i Pyongyang, Kasakhstan, klokken 11 i dag. Den består av tre besetningsmedlemmer som skal til den internasjonale romstasjonen (ISS). Astronaut Anton Schaplerov vil være om bord til mars, sammen med skuespillerinne Julia Perzild og regissør Klim Shipenko. Sistnevnte vil bare være om bord i 12 dager for å skyte noen scener fra filmen. “Utfordringen“. En film, planlagt til 2022, krever at en astronaut skal opereres under romfart.

Soyuz MS-19-romfartøyet dannet to baner før de begynte i Hots of Roswet-blokken klokken 14.00. Ungen åpnet klokken 16:00 som planlagt. Tre nye besøkende kunne hilse på ISS -sjef Thomas Baskett og astronautene Shane Kimberly, Mark Vande Hay og Megan McArthur, japanske Aki Hosheit og russerne Pyotr Toprov og Olek Nowitsky.

Det første “mannskapet” i verdensrommet

Selv om det ikke er like verdifullt som før, markerer det å være en ekte filmskuespiller på ISS en ny romrekord for Russland, den første mannen og første kvinnen i verdensrommet siden oppskytingen av den første satellitten og den første romvandringen. “Selvfølgelig er vi klare selv om vi er nervøse. For dette støtter vi alltid hverandre», Skrevet av skuespillerinnen Yulia Percild På Instagram, Før avgang. “Å være en banebrytende er alltid vanskelig og skummelt, men det er veldig interessant.⁇

Hvis alt går bra, vinner det russiske laget Hollywood -filmprosjekt kunngjort av Tom Cruise I samarbeid med NASA og SpaceX i mai 2020. Dette er ikke den første fantasivideoen som ble opprettet i verdensrommet. I 2008 produserte forretningsmannen Richard Cariot en 7-minutters kortfilm.Fryktens apogee», Men astronautene hadde eksemplariske roller der. Sovjetisk film “Gå tilbake fra baneScener filmet i verdensrommet er også inkludert. “UtfordringenImidlertid var det den første fantasifilmen som ble skutt i verdensrommet, og den første russeren som sendte en regissør og skuespiller for dette formålet. Beklager Tom!