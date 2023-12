Et comeback hos Anderlecht imponerer: «Han er fortsatt bare 60-70%» – All Football

Det er lenge siden Yari Verschaeren ble frisk etter en mer alvorlig skade. Den offensive midtbanespilleren til RSC Anderlecht får fart og ga en flott assist under seieren mot Cercle de Bruges (2-0).

Yari Verschaeren pådro seg en kneskade i mars i fjor og forventes ikke å spille igjen før i 2024. Men her er tingen: I mellomtiden har han allerede spilt fem kamper, fire av dem som start. Mot Cercle spilte han en hel kamp for første gang siden skaden.

Tilbake sterkere enn noen gang før Verschaeren?

Verschaeren ga sin tredje assist for sesongen mot Cercle. Veldig imponerende for en spiller som har vært på sidelinjen i åtte måneder. Han er bedre enn han var før skaden, men det er opp til laget som helhet.

Den 22 år gamle kreative midtbanespilleren har spillere løpende rundt seg og andre som kan fungere som støttepunkter. Han trenger ikke lenger å tvinge alt. Dette er hva vi sa før skaden hans: Hvis du setter ham i et godt lag, vil prestasjonen hans øke.

Det var dette som motiverte Verscheren til å fullføre rehabiliteringen sin omhyggelig og kjempe tilbake under bedre forhold. Han så laget fullstendig transformere seg fra utsiden og visste at han kunne vise sine kvaliteter der.

Han er fortsatt ikke på sitt beste.

Mange glemmer at han allerede er inne i sin sjette sesong i A-kjernen og at han ennå ikke har vunnet noe. Verscheren har ingen intensjon om å forlate Lotto Park uten å feire tittelen. Jeg spurte meg selv mange ganger om jeg ikke gikk for fort med ham, sa Brian Rymer på en pressekonferanse.

Men Verscheren lot seg ikke holde tilbake lenger. «Jeg er glad på hans vegne, men jeg tror han bare er 60-70%. Vi legger til de ekstra prosentene i treningsleiren og så får vi se den beste Yari.»

For Reimer vil det ikke være en lett oppgave å integrere sine kreative spillere i laget. Faktisk, bortsett fra Verschaeren, må det finnes et sted for Thorgan Hazard og Theo Leoni. Så han må noen ganger ofre en defensiv midtbanespiller.