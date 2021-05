Et digitalt pilotprosjekt pågår i Gina Crokehavet, Norge

Maritimt personale

OSLO, Norge – ABP lanserer pilotprosjekt med Equine på Gina Croke Platform i Nordsjøen.

Prosjektet muliggjør digital transformasjon av overvåking av elektriske systemer på plattformen, og akselererer Equinors nivåovervåkingsfunksjoner ved å fokusere på å forbedre sikkerheten, redusere driftskostnadene og øke produksjonseffektiviteten.

Vedtakelsen av en kollektiv omsorgsmodell vil gjøre det mulig for Equine å starte reisen fra dagens planlagte vedlikeholdsplan til anbefalt vedlikehold, sa APP.

Data vil bli overført fra nettstedets strømstyringssystem og overvåkningssystem for strømnivå til Equines Omnia Microsoft Azure Cloud-plattform ved hjelp av OnSite APP Edge Insight Data Pump.

Herfra vil live data strømmes sikkert til APPs Microsoft Azure Cloud, hvor den vil fortsette å oppgradere statusovervåkingsteknologi og verktøy ved hjelp av dataene om pålitelighetstjenesteteamet.

Ved å streame dataene direkte til APP, sikrer Equinor informasjon på høyt nivå fra eiendelene, noe som gir gjennomsiktighet i ytelse, optimal prognose og prosessoptimalisering.

Eric Holston, sjef for energibransjer for Nord-Europa i APP, sa: “Ved å samarbeide med Equine på denne måten vil vi sikre at de har et sanntidsalternativ for elektrisk utstyr. I tillegg bidrar vi til å oppnå pålitelighetsprestasjonsmål og redusere kostnadene for avbrudd. ”

Etter hvert som piloten utvikler seg, vil APP overta den daglige overvåkingen av elektrisk utstyr som skal administreres på stedet av selskapets Reliability Service-team. Dette vil gjøres i tett samarbeid med Gina Croke-ansatte og Equines integrerte operasjonssenter. APP-ingeniører vil jobbe innenfor Equines organisasjonsressursplanleggingssystem, som vil hjelpe generering av kunngjøringer.

Bernd E., visepresident for hestedrift. Diesland sa: “Med dette prosjektet og samarbeidet kan vi bruke operasjonelle data på en veldig slank og rask måte. Ved å la APP-fagpersoner jobbe med Equinox-ansatte digitalt, kan vi forbedre sikkerheten og redusere vedlikeholdstiden. ”

Når de er logget inn, vil selskapene sammen utforske muligheten for å bruke samme tilnærming til andre relaterte enheter.

26.05.2021