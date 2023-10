Et ekte mirakelprodukt, her er fordelene med Royal Jelly

Til stede i utallige kosmetiske produkter, har kongelig gelé mange dyder. For det første skilles dette stoffet ut av bier i løpet av de tre første dagene av livet, for å mate larvene. Dronningen på sin side spiser hele livet, som kan nå 5 år (sammenlignet med 45 dager for gjennomsnittsbien)! En stor forskjell i levetid antyder at dette stoffet har immunsystemstyrkende egenskaper.

For mennesker brukes kongelig gelé hovedsakelig til å bekjempe Cellene eldes for tidlig (som beskytter huden og styrker negler og hår) og fremmer regenerering Tarmflora. Den regulerer talgproduksjonen i akneutsatt hud. Det bidrar til å redusere tretthet og stress, og det gir også oksygen til hjernen, som dobles i løpet av eksamenstiden. Betong, den er rik på vann, fruktose, glukose, proteiner, fettsyrer, mineraler, sporstoffer og vitaminer. Den perfekte cocktailen! Ifølge en Franskstudier Fra og med 2015 sies også kongelig gelé å ha antibakterielle egenskaper. Studien slår fast at «kongegele er et adaptogent stoff», noe som betyr at det tilpasser seg behovene til hver enkelts kropp. For å dra nytte av fordelene, anbefales det å ta to behandlinger per år i lavsesongen for å styrke immunforsvaret. Så det kan konsumeres i en ampulle fortynnet i et glass vann i mindre enn 20 dager. «Ren» royal gelé kan spises om morgenen før frokost i maks 30 dager.