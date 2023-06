Et falskt Mario-spill infiserer hver datamaskin den berører

Ødelagt versjon Super Mario Bros. 3 for alltid Fri sirkulasjon. Hackere utnytter populariteten til nyinnspillingen av Nintendos kultspill for å installere to deler av skadelig programvare. Den ene er å utvinne kryptovalutaer og den andre er å stjele personlige data.

Utgitt i 1991, Super Mario Bros. 3 Merket en hel generasjon spillere. Noen få fans har hoppet inn i nyinnspillingsformatet. Super Mario Bros. 3: Forever. Et gratis-å-spille spill som har eksistert i årevis. Det er klart at suksessen er umiddelbar og nedlastingene telles i millioner.

Gjennom årene spredte utgavene seg, og hver av dem kom med sin del av revisjoner og forbedringer. Alltid et klassisk spill, i dag lider det av kapring av en gruppe pirater. Faktisk, som rapportert Blødende datamaskinEn uredelig versjon av tittelen sirkulerer for tiden og infiserer mange brukeres enheter.

Hemmelig gruvedrift og datatyveri

Forskere fra SobelEt cybersikkerhetsfirma oppdaget den infiserte versjonen Super Mario Bros. 3: Forever Inneholder tre kjørbare filer. Den første brukes til å installere et legitimt spill, mens de to andre på smart måte blir ført inn i en katalog på offerets enhet.

Når de er installert, utløser de to søppelfilene et program som starter Monero-kryptovalutaen. Alt dette, alltid uten brukerens viten. Vær imidlertid oppmerksom på at denne typen programmer bruker mye ressurser og bremser enheten din betydelig.

Parallelt utløser disse filene også installasjonen av en annen skadelig programvare kalt Umbrella Stealer. Som navnet antyder, er skadelig programvare rettet mot offerets personlige data. Nærmere bestemt de i nettlesere. Passord eller cryptocurrency lommebøker. Merk at Umbrella Stealer også kan ta skjermbilder.

For å gjøre vondt verre kan disse skadelige programmene blokkere Windows Defender-overvåking. Ved å deaktivere den eller registrere den på en ekskluderingsliste. Når du er i tvil, er den der for å skanne enheten din og fjerne enhver oppdaget inntrenger. Hvis du planlegger å få spillet, hold deg til offisielle kilder og skann alltid nedlastede filer før du installerer.

