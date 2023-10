Et fatalt sjokk: Møtet mellom RKC Waalwijk og Ajax Amsterdam ble avbrutt etter en forferdelig skade på målvakten

Dette er heldigvis sjeldne bilder, men de kjøler ned blodet hver gang. I går kveld gikk kampen mellom RKC Waalwijk og Ajax Amsterdam i det nederlandske mesterskapet. Da ordinær tid nærmet seg slutten, ble kampen avbrutt av et voldsomt sammenstøt mellom keeper Etienne Wessen og Brian Brophy.

ANP forklarte at medisinske team måtte gå til feltet for å reparere døren. Deltakerne draperte raskt tepper slik at scenen ikke kunne eksponeres, noe som sjokkerte alle spillerne og arenaen. Øyeblikk senere ble Wassen tatt bort på båre og stadionkunngjøreren bekreftet at kampen ikke ville fortsette.