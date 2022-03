et flott gratis skrekkspill på Epic Games Store i en begrenset periode

Skrekkspillet, en sjanger som forblir like populær, selv uten Silent Hill

Sikkert mange av dere venter på returen av Silent Hill-lisens i mange år. Med PT kom vi ikke så langt. Men vi må dessverre vente litt til, selv om noen rykter her og der vil vi tro det.

Men det betyr ikke at survival horror-sjangeren er død. Mange spill er i stand til å skremme deg like mye som Silent Hills fra den store epoken. In Sound Mind, gratis å spille på Epic Games Store neste uke, er en av dem.

Et utmerket skrekkspill du ikke kan gå glipp av

Utgitt i juni 2020, In Sound Mind imponerte med sin flotte atmosfære og gripende historie. Det psykologiske skrekkspillet var ikke uten små feil, med feil som demper opplevelsen litt. Men ingenting som ødelegger et fartsfylt og ganske langt eventyr. Så vi kan si at du vil få mye for pengene dine ved å skynde deg inn i In Sound Mind, men det gjør du ikke, fordi spillet vil være gratis på Epic Games Store neste uke.

Fra 17. mars klokken 17 kan du løpe til spillet utviklet av We Create Stuff. Du har en uke på deg til å legge den til i biblioteket ditt gratis. I oppgavene og sjefskampene til Sound Mind kan du bli overbevist. Og det gir deg lyst til å gni skuldre med en annen kategori sjefer, mye skumlere og skumlere.