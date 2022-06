Et første bilde av OnePlus 10T sirkulerer på nettet

Mens en rapport hadde antydet at det ikke vil være en standard OnePlus 10, sår de nye avsløringene tvil om påstanden.

OnePlus 10T sies å være i arbeid for andre halvdel og vil få kodenavnet «Project Ovaltine». På Twitter avslørte Yogesh Brar det tekniske arket til fremtidens OnePlus, og det ser ut til at varslingsglideren har forsvunnet. Det er en lås på siden av smarttelefonen for å bytte mellom vibrering, demping og ringelyd. «OnePlus Nord 2T var den siste smarttelefonen som drar nytte av en varslingsglider»sier lekeren.

Siden på sin side på stedet ga bilder av den nye OnePlus 10/10T forrige fredag. Basert på bildene sies det at baksiden av enheten ligner på OnePlus 10 Pro. Den har tre kameraer og en sirkulær LED-blits. Den eneste synlige forskjellen fra OnePlus 10 Pro, OnePlus 10Ts kameramodul vil være større og ta opp hele bredden på telefonen. Til slutt, på bildene, er Hasselblad-logoen alltid godt synlig.

Husk at disse detaljene fortsatt bare er gjetninger, og for flere detaljer må du bare være tålmodig. Faktisk har OnePlus for øyeblikket ikke kommentert Yogesh Brar- og Onsitego-avsløringene.

