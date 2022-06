Et første teknisk ark for fremtidens Samsung Galaxy A04s vises

Hvis Samsung hovedsakelig er synlig i high-end smarttelefonmarkedet, tilbyr den mange referanser i entry-level-markedet. Og året 2022 er rikt på mange referanser, A-serien kalles for å oppta litt mer plass i denne sektoren. Som bevis er det neste tillegget til katalogen: Galaxy A04s, som skulle lande snart.

Selv om ingen dato ennå er avslørt, har begynnelsen av en teknisk fil allerede blitt antydet. Så vi vet at de minste i serien vil dra nytte av et 6,5-tommers Infinity-V-panel (med et hakk i form av en vanndråpe), tre moduler på baksiden samt en 3,5-tommers minijack-kontakt mm . Innledende egenskaper som er helt klassiske. Vi vet litt mer om dens interne komponenter. Faktisk burde Galaxy A04s integrere sin egen prosessor, Exynos 850. En brikke som ikke er helt ukjent siden det er den som utstyrer Galaxy A13 vi testet for ikke lenge siden. Absolutt en treg SoC, men en som likevel i stor grad burde være tilstrekkelig for forventet bruk av en slik smarttelefon. Ved siden av brikken vil det trolig bli tildelt 3 GB RAM. Og for å huse alle disse vakre menneskene, ville Samsung ha integrert et stort 5000 mAh-batteri.