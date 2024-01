Et fransk nikk til erobringen av New York

ANNONSE.

French Wink, som ligger i det dynamiske Chelsea-distriktet, ble skapt av to lidenskapelige franske expats, Claire Obry og Myline Descamps, med et klart oppdrag: å fremheve fransk savoir-faire.

Ligger i hjertet av Ocabanon French Restaurant i Chelsea, tilbyr French Wink også en online opplevelse for alle elskere av franske produkter spredt over hele USA.

En fransk konseptbutikk

French Wink skiller seg ut som en konseptbutikk som tilbyr et utvalg franske kvalitetsprodukter i New York. Enten du er ute etter livsstil, velvære, kosmetikk eller til og med småbarnsprodukter, dekker denne butikken alle dine behov.

Blant hyllene finner du ikoniske franske merker som Dop og Le Petit Marseillais, men også Mustela for mødre. Du vil også finne de berømte Bonne Maman-syltetøyene, Prince de Lu-kakene, jordbær-BNs og den berømte Savane.

French Wink er mye mer enn bare en butikk

French Wink nøyer seg ikke med å være en enkel butikk, men tilbyr også temabokser som lar kundene fordype seg i en verden av velvære og overbærenhet, 100 % laget i Frankrike.

Men French Winks eventyr slutter ikke der. I tillegg til å glede expats som ønsker franske smaker, spiller butikken en avgjørende rolle i å hjelpe franske merkevarer med å erobre det amerikanske markedet. Claire og Myline tilbyr støtte til franske selskaper for å lykkes med å etablere seg i USA.

Økende ambisjoner

I dag vurderer Claire og Myline å samle inn penger for å drive French Wink til nye høyder. Dette stedet er et must-see for alle elskere av fransk kultur i New York.

