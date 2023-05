Et fransk selskap vil servere middag i verdensrommet for 120 000 euro i 2024

Romturismeselskapet Zephalto planlegger å sende folk til middag i en romkapsel under trykk festet til en stratosfærisk ballong, med en spesielt eksepsjonell utsikt.

For ikke å glemme alle romturistene som allerede har klart å tilbringe noen timer eller noen dager utenfor atmosfærens grenser, er det mange romturismeprosjekter, fra vektløse hoteller til hotell på månen. Så her møter vi det første konseptet med romgastronomi …

Fra 2024 vil de som er heldige nok til å bruke 120 000 euro kunne leve en unik opplevelse: spise i en ballong på kanten av atmosfæren vår (i en høyde av 25 km) og beundre planeten og rommet rundt den. En cocktail. I denne høyden er du ikke i verdensrommet ennå (du må klatre opp til ca. 100 km) så du er ikke vektløs, noe som gjør middagen mye enklere.

Kapselen, kalt Celeste, skal være laget av miljøvennlige materialer og skal løftes inn i jordas stratosfære ved hjelp av teknologi som CNES (National Center for Space Exploration) har brukt til å sende værballonger i 60 år, forklarer de. på siden deres. Kapselen har plass til kun 6 personer bortsett fra de to pilotene, så middagen blir veldig eksklusiv. For det første året med å lansere dette eksperimentet, ønsker selskapet å ta kun 360 reservasjoner (med et depositum på 10 000 euro) …