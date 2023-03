Et fremtidig «gigantisk luftskip» på 96 meter unikt i verden… delvis carolo via Sonaca!

Flying Whales er opphavet til et ambisiøst og unikt industriprogram: LCA60T, det første stive luftskipet som er i stand til å transportere tunge eller klumpete laster over lange avstander, med en nyttelastkapasitet på 60 tonn og 96 meter lang, oppblåst med helium. . Ved å frigjøre seg fra alle begrensninger på bakken, har dette flyet som mål å svare på de mange logistiske problemene rundt om i verden med et redusert miljøavtrykk, forklarer selskapet fra Gosselies (Charleroi) i en pressemelding.

Gjennom denne avtalen er Sonaca bekreftet som en «hovedpartner i prosjektet». «Samarbeidet vårt ble forsterket fra og med januar med tilstedeværelsen av et team av ingeniører fra Sonaca designkontor som ble med Flying Whales på deres Paris-kontorer for å hjelpe til med å fullføre den foreløpige utformingen av hovedstrukturen. Til slutt skulle Sonaca-teamene bestå av 15 ingeniører»understreke teksten.

Kampanjebilder – flying-whales.com ©FLYING WHALES

Sonaca-teamene vil også ha ansvaret for detaljert design, testing og sertifiseringsaktiviteter av mange viktige deler av flyets hovedstruktur for et budsjett som kan overstige 5 millioner euro.

På lang sikt er ambisjonene å kunne utvide denne tilknytningen til å produsere et første fly og også tenke på fremtidige samarbeid på belgisk jord, for en total begavelse på 30 millioner euro.

«Tilstedeværelsen av Sonaca blant partnerne i LCA60T-programmet forsterker troverdigheten til prosjektet og lar oss dra nytte av omfattende erfaring i design av komplekse strukturer for luftfart. Erfaringen utviklet over flere tiår i Belgia rundt aerostrukturer er avgjørende for å utvikle innovative løsninger i morgen, og vi er glade for å kunne dra nytte av det.»for sin del, indikerte administrerende direktør for Flying Whales, Vincent Guibout.