Et gasspristak diskuteres med Norge

OSLO (Reuters) – EUs energikommissær Kadri Simpson sa torsdag at han hadde orientert Norge om EUs «hastetiltak» for å håndtere økende energikostnader, inkludert et tak på naturgasspriser.

EUs energiministre diskuterte denne uken planene for å begrense og regulere gassprisene ettersom forsyningene fra Russland steg kraftig etter krigen i Ukraina.

Norge har blitt EUs største leverandør av naturgass siden russisk gassforsyning falt, og står for 25 % av all europeisk import.

«Vi må finne løsninger for å bidra til å stabilisere gassmarkedet slik at våre forbrukere og virksomheter kan fortsette å operere og ikke miste sine posisjoner i forhold til resten av verden,» sa Kadri Simpson på en pressekonferanse.

Det er imidlertid ennå ikke tatt noen beslutning, og arbeidet fortsetter med å svare på spørsmål om hvordan pristaket vil beskytte forsyninger, etter møte med Norges olje- og vannminister, «Energi, Terje Ösland.

Europeiske energiministre vil møtes igjen 24. november, og Kadri Simpson har ikke utelukket å legge frem et kommisjonsforslag før den datoen.

«Vi er veldig klare på at denne løsningen vil finne sin plass i en forretningsstruktur, og det er fortsatt vårt budskap. Men jeg tror dialog er viktig i disse vanskelige tider,» sa Terje Ösland på samme konferanse.

Kadri Simpson sa også at kommisjonen planlegger å sette opp en felles gassinnkjøpsplattform som kan kompensere for minst 15 % av EUs gasslagringskapasitet.

