Et gebyrsvindel forårsaker kaos i restauranter

Kunder og restauranter lider av veletablert svindel. Denne svindelen går ubemerket hen av begge parter.

Den tvilsomme svindelen, som først dukket opp for noen uker siden, ser ut til å ha blitt fulgt i Frankrike, hvor antallet anmeldelser har økt de siste dagene. Svindelen er så gjennomtenkt at det ikke er uvanlig at restauranteiere ikke en gang legger merke til at de har blitt lurt i flere dager.

I Cannes har mange selskaper rapportert om avvik i inntjeningen, som er svært lav sammenlignet med deres estimater. Crooks har utviklet en teknikk for å konvertere restaurantbetalingsterminaler, og dermed omdirigere betalinger til kontonumre i deres hender. Kunder betaler regningen fra en alternativ terminal til en konto utenfor selskapet. Den virkelige terminalen vender på magisk vis tilbake til sin plass. Hvis de er dyktige, kan svindlere gå ubemerket hen i dager/uker. Vanligvis på slutten av måneden eller kvartalet merker noen restauranter uregelmessigheter bare ved å gjøre regnskapet.

Ifølge fransk presse er dette generelt målrettede turistmål og høyt respekterte selskaper. Rikspolitiet etterforsker dette relativt nye fenomenet. Det er imidlertid ikke lett å finne bakmennene fordi de ofte opererer i skyggen og rutinemessig viderekobler betalinger til kontoer som kan overføres, og noen ganger sender de store pengesummer mellom flere dusin bankkontoer.

Restauranter som rammes av denne ordningen har dessverre ikke krav på kompensasjon. Derfor er det nødvendig å være forsiktig for dem ved å bruke personlig tilpassede betalingsterminaler og ved hele tiden å sjekke dataene som vises på billettene og sørge for at betalingen skjer på riktig konto. Det nasjonale politiet oppfordrer restauranter til å legge til klistremerker og kart til terminaler for å gjøre ting vanskeligere for svindlere.

Foreløpig har svindelen allerede rammet flere dusin selskaper i Frankrike. Det vil sannsynligvis spre seg raskt over hele landet.

