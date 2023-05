Et joint venture med Norge for å eksportere fornybar til Europa

Samarbeidet ble initiert gjennom et memorandum of understanding signert av det egyptiske selskapet EETC og det norske fornybare energiselskapet Scatec.

Jeg»Egypt Og dette Norge 15. mai 2023 ble det undertegnet et Memorandum of Understanding for å utforske muligheten for å eksportere fornybar energi til Europa via Italia.

Et avtaleavtale ble signert mellom det egyptiske elektrisitetsoverføringsselskapet (Egyptisk elektrisitetsoverføringsselskap På engelsk, ETC) og Fornybaretaten ScotecIfølge en uttalelse fra kontoret til den egyptiske statsministeren Mustafa Madbouly.

Den egyptiske elektrisitetsministeren Mohamed Shaker ble sitert i pressemeldingen, og plasserte avtalen innenfor rammen av å styrke samarbeidet mellom Egypt og EU innen fornybar energi.

I henhold til avtalen skal de to partene starte et eksportprosjekt for fornybar energi til Europa via Italia for å koble det egyptiske nettet med en kapasitet på 3 GW til Europa.

Egypt har gjort mange fremskritt for å posisjonere seg som et regionalt energiknutepunkt ved å importere og reeksportere energi, inkludert naturgass, elektrisitet og elektrisitet generert fra fornybare energikilder.