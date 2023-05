et jordskjelv på Mars gir viktig informasjon om Mars-skorpen

tristan bergen 27.05.2023 11:00 5 minutter

Geologien og strukturen til planeten Mars er fortsatt relativt ukjent, men viktige nye funn har blitt gjort takket være en enkelt seismisk hendelse som fant sted i mai 2022.

I fjor, det sterkeste jordskjelvet som noen gang er observert på den røde planeten ble fanget opp av Insight-oppdragsseismometeret. Hvis det styrke på 4,6 på Richters skala er opp til i dag Dette jordskjelvet er det største som noen gang er målt på planeten eller på andre planeter i solsystemet, og har gjort det mulig for forskere å få noen ganger enestående informasjon om Mars struktur og indre geologi.

Et jordskjelv gir ny informasjon om strukturen til planeten Mars

Dette kraftige jordskjelvet (for planeten Mars) skjedde 22. mai 2022 og kunne derfor fanges opp av sondene til Insight-oppdraget, som fullførte sin analyse av den røde planeten i desember i fjor etter å ha vedvart i 5 år. I tillegg til stor størrelse, Bølger fra dette jordskjelvet dekket også hele Mars-jorden og sirklet rundt planeten omtrent 3 ganger før de forsvant.

Dette gjorde det mulig å få komplette seismiske data for hele planeten Mars, noe som ikke hadde vært mulig før. Den geologiske studien av vår nabo ble faktisk utført frem til dette jordskjelvet gjennom meteorittnedslag som ga nøyaktige, men regionale seismiske data og som derfor ikke gjorde det mulig å visualisere den røde planeten fullt ut.

Ved å måle forplantningshastigheten til bølgene fra jordskjelvet 22. mai 2022 på planeten ved forskjellige frekvenser, var forskerne i stand til å oppnå en global visjon av planeten og en oversikt over dens interne struktur. Det har geologer altså kunnet anslå marsskorpen var i gjennomsnitt 42 til 56 km tykk. Til sammenligning er tykkelsen på jordskorpen i gjennomsnitt 21 til 27 km og tykkelsen på måneskorpen av 34 til 43 km.

Dette jordskjelvet kan også avsløre det den nordlige halvkule av Mars har en tynnere skorpe enn den sørlige delen. Inntil i dag trodde forskere at forskjellen i topografi mellom nord og sør på planeten (martian dikotomi) ble forklart av en forskjell i sammensetningen av bergartene på de to halvkulene, men dette jordskjelvet og de resulterende dataene avslørte at dette ikke var tilfelle, Mars-skorpen er ganske enkelt mye tykkere på den sørlige halvkule av Mars.

Denne oppdagelsen er veldig interessant og avslutter en lang vitenskapelig diskusjon om opprinnelsen og strukturen til Mars-skorpen.

I tillegg til disse forskjellene i tykkelsen på Mars-skorpen mellom de to halvkulene, sterke kontraster det kan også identifiseres i henhold til regionen på planeten. Forskerne var dermed i stand til å fastslå at skorpen på den røde planeten bare var bare 10 km inn i Isidis nedslagsbasseng men at denne tykkelsen nådd opp til 90 km i provinsen Tharsis (nær Mount Olympus, den høyeste vulkanen i solsystemet).

Mount Olympus, den største vulkanen i solsystemet, ligger i en region hvor Mars-skorpen er spesielt tykk.

Til slutt, tykkelsen på Mars-skorpen sier også mye om hvordan planeten genererer sin varme så vel som sin termisk historie. Mars har absolutt ingen tektonisk aktivitet, som antagelig er en planet med én plate. Den viktigste varmekilden produsert av den røde planeten er forfallet av de radioaktive elementene som utgjør bergartene som thorium, uran og kalium.

Dataene avslørte det 50 til 70 % av disse varmekildene er begravet i Mars-skorpen.som vil forklare hvorfor det er områder under overflaten hvor bergsmelting (og derfor vulkansk aktivitet) fortsatt er aktiv i dag.