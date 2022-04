Et kult RTL-prosjekt vil sjelden like publikumssuksess, men med hvilken vert?

Ti år etter lanseringen er «Les orages de la vie» satt til å treffe det belgiske audiovisuelle landskapet igjen.







Den første utgaven ble sendt på slutten av 2011 og var en virkelig begivenhet i de første årene, og slo alle publikumsrekorder. Stephen Powells, som forlot RTB-TV på den tiden, forlot RTBF på den tiden, en boks som skyldte mye til programlederens personlighet. Kjent som spaltist på offentlige fotballsendinger, dro han for å møte personligheter som beskrev prøvelsene de ville møte.

Frédéric François, Claude Barzotti, Jean-Denis Lejeune og mange andre på den tiden stolte på Stéphane Pauwels oppmerksomhet og medfølelse. Men showet ble stoppet da programlederen ble arrestert i forbindelse med en hjemmejoggesak som hadde vært i overskriftene i årevis.

RTL har ikke lenger til hensikt å starte prosjektet på nytt. Men det ville vært uten Stéphane Pauwels. Så kanalen ser etter en ny programleder. Men med Stephen Powell som setter sitt preg på prosjektet, vil den som har ansvaret bevise at denne oppgaven er farlig. Dette er imidlertid ikke første gang et av showene hans har blitt sendt med et annet ansikt. For eksempel er dette «Police de la Route» hvor Emily DuPont har lagt til sin personlige forbindelse.