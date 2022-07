Et kunstig skirom midt i en hetebølge er kontroversielt i Frankrike: «Fremfor alt, ikke glem å slå av Wi-Fi!»

Lørdag 23. juli sender BFMTV en reportasje om et luftkondisjonert rom i Amnéville ved Mosel, som tilbyr ski. For å opprettholde negative temperaturer i dette brennhete været, må snøkanoner gå i full fart. I dette miljøet med ekstrem varme, skaper denne aktiviteten en rolle som kritikk, spesielt for dens miljøpåvirkning.

«Vi kommer for å trene i kuplene fordi forholdene på isbreene er veldig gjennomsnittlige. Det er varmt, det er ingen snø», forklarer spesielt en sportstrener. På stedet drar også enkeltpersoner nytte av infrastrukturen: «Muligheten til å ha denne hytta noen kilometer fra der vi bor, for å gå på ski i midten av juli og slippe unna denne hetebølgen», sier familiefaren.

Forståelige omstendigheter, men mindre alarmerende gitt den nåværende hetebølgen som rammer Europa. Denne typen operasjon er ikke uten konsekvenser for miljøet, da utstyret må bruke mye energi for å holde termometeret på -5°. Samtidig som de ber det franske folket om å gjøre en innsats og vise solidaritet i møte med denne eksepsjonelle situasjonen. Tidligere i uken ga Olivier Veran, en talsmann for Emmanuel Macrons regjering, ut en rekke tips for å begrense miljøpåvirkningen, for eksempel «slå av Wi-Fi når du drar hjemmefra».

Små bevegelser som mange Internett-brukere ikke nølte med å kommentere deres skuffelse i møte med denne uttalelsen.

HuffPost påpeker også at kammeret allerede ble rapportert av den franske revisjonsretten i 2016 for sitt enorme driftsunderskudd. I tillegg til å være ulønnsomt, fordømte skattejurisdiksjonen de astronomiske elektrisitetskostnadene.