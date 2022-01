Et lanseringsvindu for Galtvort Legacy: Galtvort Legacy?

Galtvorts arv, normalt planlagt til slutten av 2021 før den flyttes til 2022, blir omtalt igjen gjennom et intervju med Rachel Wakley i det engelske magasinet Toy World. Markedsproduktsjefen for den engelske avdelingen av Warner Bros. forklarer at spillet utviklet hos Avalanche Software vil slippes i år, men ikke før filmens ankomst «Fantastic Beasts: Dumbledore’s Secrets» kommer på kino 13. april 2022.

Også takket være insider AccountNGT, som tidligere avslørte informasjon om Star Wars Eclipse før kunngjøringen, Galtvort Legacy. ville være i de siste stadiene av utviklingen. Vi bør ha flere detaljer i løpet av de kommende ukene, via en trailer som vil avsløre spillingen og egenskapene til karakterene. Når det gjelder spillets utgivelsesdato, forklar at det sannsynligvis vil ta ser frem til høsten 2022.

Overvåket av Portkey Games, utgiveren som spesialiserer seg på Harry Potter-produkter, foregår Galtvort Legacy på 1800-tallet i trollmannsuniverset. Spillere vil leve livet til en Galtvort-student at du vil modellere slik du vil. Spillere vil legge ut på en farefull reise for å oppdage en skjult sannhet om trollmannsverdenen mens de utvikler sine evner og dermed sine magiske krefter.