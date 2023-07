Denne søndagen tok Tierno Parry farvel med SK Beveren. Dermed forbereder Waslanders seg på å miste sin høye poengsum. Et skikkelig ekstraspark etter å ha så vidt misset oppgangen til Jubiler Pro League.



I følge opplysninger fra Tillman Balls, er det ventet at midtspissen denne mandagen skal bestå den tradisjonelle medisinske undersøkelsen på FC Basel-siden. Bortsett fra en større snuoperasjon, bør innfødte fra Lyon slutte seg til rekkene av det sveitsiske mesterskapet. Overgangen var ensbetydende med et skritt fremover i karrieren for en som hadde vært i Sporting Anderlechts sikte en stund. Ved å bli med i St. Jacobs Park vil Thiarno få muligheten til å spille i Bari Conference League, i hvert fall i de tidlige rundene, først, kanskje nå gruppespillet.

Tierno Parry på FC Basel etter å ha brutt alt på SK Beveren

Forrige sesong, i trettien møter i Challenger Pro League, plantet den én meter nittifem år gamle høyrehenderen ikke mindre enn tjue roser. Statistikk viser at den 20 år gamle spissen allerede har en flott eller nesten alt.

