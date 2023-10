«Et lite lag? Vær så snill…”: Jurgen Klopp gratulerer Union St-Guillois på Anfield

Når den vanskelige delen er over, trenger ikke de røde å tvinge talentet sitt. Hvis ikke Jürgen Klopp lar seg imponere av Brussel-befolkningen, undervurderer han dem ikke. Når det gjelder treneren, bør Unionen tro fullt og helt på seg selv. «Union er nummer én i Belgia. «Klubben er stor nok til å tenke seg stor.»Han startet.

Da en journalist påpekte for ham at teamet hans ikke hadde mottatt noen premier «Små belgiere», ler den karismatiske tyske treneren. «Et lite team? Kom igjen… Jeg ser ikke et lite lag på banen, men et veldig sterkt lag. «Hvis døren hadde vært lukket litt mer, ville forbundet ha kommet ned,» sa han.

Tyskeren mener laget hans kunne klart noen situasjoner bedre hvis seieren var vanskelig å nekte. «Vi slapp inn elleve cornere til motstanderne. Det er for mye. Heldigvis forsvarte vi oss godt. Men det vil ende annerledes for disse europeiske samlingene.

Liverpool topper gruppen med seks poeng fra seks. Logisk sett er klubben den ubestridte og ubestridte favoritten til gruppen og brukes i store europeiske idretter. «Totalt sett kunne ha gjort det bedre. Men laget taklet energien og intensiteten til motstanden vår godt. Så jeg er fornøyd med denne seieren.

«Når det kommer til fotball, er ideene våre nesten identiske»

I dette møtet mellom David og Goliat var det mange konkurranser i konkurransen. Den mest åpenbare er kampen mellom Kevin MacAllister og broren Alexis. «Det er på grunn av ham jeg lider i dag.», forklarte USG Defense. «Men det var et veldig spesielt øyeblikk. Med hell møter vi Liverpool igjen i Brussel. Kanskje vi tar hevn. Jeg vil huske mye om dette møtet, familien min… og dette fremtidige møtet mot Alexis!

I den motsatte klanen nøt også den argentinske verdensmesteren denne kampen mot broren. «Det er spesielt for familien min. Faren min var der i dag, men alle i familien vår så på TV, så det var spesielt., svarte den rødhårede. «Faren min spilte og han visste hvordan det var å spille mot sin yngre bror fordi onkelen min var det også. Jeg tror han gråt litt.

Brødrene Argentinas forsvarer #05 Kevin MacAllister (R) fra Union Saint-Guillois og argentinske midtbanespiller #10 Alexis MacAllister (L) fra Liverpool chatte før UEFA Europa League gruppe E fotballkamp mellom Liverpool og Royal Union St. Guillois Guillois på Anfield, North West Liverpool, England 5. oktober 2023

Fra en argentinsk kamp til en annen tysker er det bare ett skritt. Etter møtet hadde også Jurgen Klopp og Alexander Plesin noen ord med hverandre. Selv om dette ikke er første gang de to dynamiske menneskene møtes. ««Det er lenge siden Alexander Plesin krysset min vei.»Klopp smiler.

Begge ble født i Stuttgart, men de vokste ikke opp i samme miljø. Dette utelukker ikke å ha ting til felles. «Han er en byboer, jeg er fra landsbygda, men våre ideer om fotball er nesten identiske.Han fullfører.