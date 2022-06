Et lovende valg for fremtiden til Mitsubishi ASX!

Basert på Renault Captur vil fremtidens Mitsubishi ASX by på et litt annerledes karosseri. Men motorene vil være identiske med tricolor mini-SUV!

Hvordan tilberedes majones når oppskriften allerede er bevist andre steder? Dette er spørsmålet Mitsubishi har forsøkt å svare på i flere måneder. For hvis han kunngjør at to nye produkter vil komme for å gjenopprette den lille katalogen hans i Europa i 2023Den japanske produsenten avslørte imidlertid umiddelbart at det vil være en omformet Clio og Captur. Eiere av de franske «originalene» kan beroliges, Mitsubishi kan være en del av alliansen, men fremtidige modeller vil ikke bare få nytt navn, slik som at Suzuki Across matcher den mest kjente Toyota RAV4. Vi har allerede blitt lovet sidedestinasjoner uten sidestykke. Teknisk sett ville imidlertid denne Mitsuo-byen være en perfekt match for deres trefargede fettere. Som bevis på dette har ASX, det første lille tauet som så dagens lys i september 2022, nettopp avslørt motorutvalget.

Bensin, hybrid og plug-in hybrid

Ikke rart at slagvolumet og kraften til denne futuristiske lille SUV-en, hvis motorer er arvet direkte fra Captur, blir oppdaget. Starter på 90 hk 1.0, som ikke er annet enn den samme tresylindrede turboen som også deles med Dacia og Nissan.. Men, Renault forutsetning – og Dacia! Obligatorisk, denne varianten er ikke GPL-kompatibel. Så den utvikler bare 90 hk i stedet for de 100 som tilbys hos Renault. Et annet privilegium denne motoren er nektet Mitsubishi: dens kompatibilitet med CVT X-Tronic-girkassen, som derfor fortsatt er Dacias privilegium. Ved 100 % temp kan ASX-kunder også velge 1.3 DI-T, med andre ord den 1.3 turboladede firesylindrede, som utvikler enten 140 hestekrefter (mekanisk boks) eller 160 hestekrefter i boksen DCT.

Men Fremfor alt annet vil ASX stole på sine to hybridkraftverk for å sementere sin plass i den urbane kompakte SUV-scenen, mellom 140 hk selvlader og 160 hk oppladbare.. I likhet med Captur, lover disse to trekkraftseriene god måtehold kombinert med overbevisende ytelse. Det gjenstår å bestemme den nødvendigvis fordelaktige prisklassen for den lille SUV «Mitsu». Vanskeligheten til oppgaven øker ettersom Captur er tilgjengelig på grunn av allsidigheten, finishen og utstyret. Bestillinger vil åpne i andre halvdel av 2022 for forventede leveranser våren 2023.

Liste over fremtidige motorer Mitsubishi ASX 2023