En lytteenhet ble funnet i et av de fremtidige kontorene til den ukrainske stabssjefen Valery Zaloshny, kunngjorde sikkerhetstjenestene i Kiev søndag, mens de la merke til at enheten «ikke fungerte».

«Dette utstyret finnes ikke direkte på kontoret til Valery Zalushny, men i et kompleks som han kan bruke for sitt arbeid i fremtiden.«, ukrainske tjenester er nevnt i Telegram.

– Det er åpnet en etterforskning.Ulovlig bruk av spesielle tekniske midler for å innhente informasjon«, la de til, uten å gi noen ledetråder om opprinnelsen til dette lytteapparatet.

«Den oppdagede enheten fungerer ikke. Ingen datalagring eller eksterne lydoverføringsenheter ble oppdaget. Denne tekniske enheten vil bli sendt til inspeksjon«, påpekte også ukrainske tjenester.

Som øverstkommanderende for de ukrainske væpnede styrkene bestemmer Valery Zalushnyi over de overordnede operasjonene ved fronten, under myndighet av president Volodymyr Zelensky.

Ukrainske og utenlandske medier har rapportert om økende spenninger mellom Zelensky og Zaluzhny de siste månedene på bakgrunn av den mislykkede sommermotoffensiven fra Kyivs styrker og erosjonen av vestlig støtte.