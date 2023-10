Et meteorittnedslag på Mars løser gåten

Resultatene, publisert onsdag i tidsskriftet Nature, viser at det eksisterer et lag med flytende silikater som er omtrent 150 km tykt mellom den flytende jernlegeringskjernen og mantelen til faste silikatbergarter.

Så kjernen til Mars er mindre enn tidligere antatt. «Dette hjelper til med å forklare tettheten til marskjernen,» sa studieforfatter Amir Khan fra Swiss Federal Institute of Technology Zürich (ETHZ).

For to år siden beregnet forskerteamet først størrelsen på den røde planetens kjerne. «Vi ble overrasket over resultatene: hvis kjernen til Mars er virkelig stor, bør den gjennomsnittlige tettheten være mye lavere,» bemerker prof. Kahn.

Dette betyr at kjernen må inneholde flere lette grunnstoffer som svovel, karbon, oksygen og hydrogen enn det som er mulig basert på estimater av forekomsten av disse grunnstoffene tidlig i Mars» formative historie.

Forskere stoler på jordskjelv registrert av NASAs Inside-lander. Men for de første beregningene hadde de kun data fra jordskjelvene nærmest studien.

I august og september 2021 registrerte seismometeret to jordskjelv på den andre siden av Mars. En av dem ble utløst av et meteorittnedslag. Dette tillot InSight å registrere seismiske bølger som passerte gjennom observatoriet.