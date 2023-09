Et molekyl som stammer fra liv ville blitt oppdaget på en annen planet!

Eksoplaneten K2-18 b har mange gunstige parametere for utvikling av liv, inkludert tilstedeværelsen av et stort hav på overflaten

NASA kunngjorde i en pressemelding publisert mandag 11. september at et molekyl som ikke er produsert på jorden bare for levende vesener kunne ha blitt oppdaget på eksoplaneten K2-18 b. En potensielt viktig oppdagelse i jakten på liv utenfor jorden.

En planet som potensielt huser liv?

Eksoplaneten K2-18 b ligger ca 124 lysår av jorden i stjernebildet Løven. Denne terrestriske planeten måler ca 8 ganger bredere enn jorden og ligger i den beboelige sonen til stjernenet område som gir teoretisk gunstigere betingelser for livsutvikling.

Denne fjerne planeten er, ifølge forskerne som er ansvarlig for studien, en eksoplanet. Hycean «, som betyr en tellurisk planet hvis atmosfære er rik på hydrogen og hvis overflaten er dekket med flytende vann. Det er også bekreftet at planeten inneholder karbonmolekylerspesielt metan og karbondioksid i ganske store mengder, som sammen med fraværet av ammoniakk støtter hypotesen om eksistensen av et vannhav på overflaten, ifølge forskere.

Ved å filtrere bølgelengdene til lys fra stjernen som passerer gjennom K2-18 bs atmosfære, ville James Webb-teleskopet også ha oppdaget tilstedeværelsen av et bestemt molekyl, dimetylsulfid (eller DMS). Dette molekylet er spesielt interessant fordi det kan være det en markør for livets tilstedeværelse på denne planeten.

Webb-teleskopet har oppdaget karbondioksid og metan i atmosfæren til eksoplaneten K2-18 b, en potensielt beboelig verden åtte ganger større enn jorden. Webbs data tyder på at planeten kan være dekket av hav, med en hydrogenrik atmosfære: https://t.co/qN1SqCfFt1 pic.twitter.com/yoXF3flsUl – NASA Webb Telescope (@NASAWebb) 11. september 2023

Faktisk forekommer det ikke. bare av levende organismer på jorden. Det meste av DMS som finnes i atmosfæren vår kommer fra planteplankton, mikroskopiske organismer som finnes i havene. Ved å kombinere mulig påvisning av dimetylsulfid og andre karbonholdige molekyler og det faktum at denne planeten ser ut til å ha et stort hav på overflaten, ville det være mulig at DMS Det ble produsert av mikroorganismer som var tilstede på denne planeten på samme måte som på jordoverflaten!

Ytterligere forskning er fortsatt viktig for å bekrefte denne hypotesen.

Imidlertid avklarte romfartsorganisasjonen at hypotesen om tilstedeværelsen av DMS i atmosfæren til denne eksoplaneten var « mindre solid » enn andre resultater samlet så langt og ville kreve Andre dypere analyser i de kommende månedene. Faktisk er resultatene oppnådd ved påvisning av sammensetningen av atmosfæren til K2-18 b resultatet av Bare to observasjoner av planeten ved hjelp av James Webb-teleskopet. og mange analyser pågår fortsatt.

Faktisk har James Webb-teleskopet en mye høyere følsomhet enn instrumenter som ble brukt tidligere, noe som gjør deteksjon av eksoplanetsammensetning lettere. Til sammenligning ga en observasjon av planeten K2-18 gjennom den resultater med en presisjon som kan sammenlignes med 8 observasjoner gjort med Hubble-teleskopet over flere år.

Derfor vil disse dypere analysene snart tillate bekrefte eller avkrefte tilstedeværelsen av DMS i K2-18 b i større eller mindre mengder, noe som ville tillate denne eksoplaneten å bli en av de mest bemerkelsesverdige kandidatene for tilstedeværelsen av liv utenfor jordens overflate. Faktisk oppfyller den mange potensielt gunstige betingelser for sin utvikling, som det faktum at den befinner seg i den beboelige sonen til stjernen og at den sannsynligvis er en planet av Hycean-typen, en svært lovende miljø i jakten på utenomjordisk liv for mange forskere.

Derfor vil det være nødvendig å vente litt lenger for å oppnå mer overbevisende resultater på tilstedeværelsen av DMS, og derfor, mulig tilstedeværelse av en livsmarkør i K2-18 b. I mellomtiden fortsetter jakten på utenomjordisk liv og Mange andre eksoplaneter studeres gjennom året., i håp om å en dag svare på det berømte spørsmålet: «Er vi alene i universet?» «.