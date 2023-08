Et monument dedikert til jøder deportert til Berlin ble delvis brent

En boks med bøker om nasjonalsosialisme, en del av et Berlin-monument dedikert til jøder deportert av nazistene, ble satt i brann av en uidentifisert mann, sa Berlin-politiet lørdag.

«Nesten alle bøkene ble brent«, sa politiet på Twitter, omdøpt til X. Ved daggry så to vitner en mann sette fyr på en boks med disse bøkene – en gammel telefonkiosk forvandlet til et minibibliotek, red.anm. -, la politiet til. Etterforskningen var åpnet.

Denne bokhyllen er en del av minnesamlingen «».Bane 17«Fra Grünewald stasjon vest i den tyske hovedstaden.»Bane 17Siden 1941 ble 50 000 tyske jøder deportert til konsentrasjons- og utryddelsesleire i Riga, Warszawa, Auschwitz og Theresienstadt. Minnesmerket, som åpnet i januar 1998, er kronologisk forseglet, med datoen for togets avgang, antall jøder på bord og deres endelige destinasjon 186 plater.Plantene som fører til sporene er en del av monumentet: et symbol på at ingen tog forlater stasjonen på dette sporet.«, refererer til byen Berlin på sin offisielle nettside.