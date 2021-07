Et norsk selskap bygger et dommedagshvelv midt på en arktisk øy mellom Nordpolen og Norge med sikte på å bevare de viktigste verkene til en stor musikksjanger.

Fra australsk opprinnelig musikk til The Beatles ‘klassikere, sier den Oslo-baserte Elir Management Group at hvelvet, kjent som Global Music Vault, vil vare i minst 1000 år, begravet på en dybde på 1000 fot i snøen og isen under Svalbard. skjærgården.

Per reklametavle, Lagringsteknologien for Global Music Vault ble utviklet av Bigle ved bruk av binær kode og QR-koder med høy tetthet skrevet i spesiell holdbar optisk film.

Pickle legger til at arken tåler elektromagnetiske pulser fra en kjernefysisk eksplosjon, som kan forårsake permanent skade på elektroniske enheter og korrupte digitale filer generelt.

Svalbards kalde og tørre forhold øker levetiden til lagrede data, så hvelvet kan også bli funnet på øyer som Arctic World Archive og Global Seed Vault.

I samarbeid med Paris-baserte International Council for å bestemme hvilken musikk som går under, sa Eliere at målet deres er å være åpen for alle typer musikk over hele verden. “Vi ønsker ikke å bevare en bestemt sjanger og en bestemt æra,” kommenterte Luke Jenkinson, administrerende direktør for Global Music Vault og administrerende partner i Eilere.

Det globale bandet vil samarbeide med ulike forretningsgrupper for å velge den “mest verdifulle og ønsket” musikken fra hele verden. Nasjonale innsendinger forventes å bli stemt frem av publikum. “Vi vil at nasjoner og regioner i verden skal bli kurert for å deponere musikk,” sa Jenkinson.

Elliotts mål er å fullføre hvelvet tidlig i 2022, etter popinnsatsen for å fokusere på å bevare den første “innskudd” -musikken.