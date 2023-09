Et null avfallshjem i Paris for å gjøre endringen din

For de som vil gå lenger enn å kvitte seg med kvitteringer, har Paris et unikt sted: Zero Waste House.

EN Et rom dedikert til zero waste i hjertet av Paris Emma Callaway i 12. kolonne.

Som du kan se, har vi ett motto: mindre er mer.

Det er et sted skapt av Zero Waste France-foreningen, som er forpliktet til å redusere avfall, og er et slags tempel for null avfall.

Hva kan vi finne i dette nullavfallshuset i det 12. arrondissementet i Paris?

Det er allerede en butikk hvor du kan finne alt du trenger En null avfallsrutine : bøker, solid kosmetikk, vaskbare bleier eller menstruasjonsbeskyttelse, verktøy for å lage dine egne hjemmeprodukter eller til og med Ormgjødsel.

Hvis du går dit, vil du se selskaper som konkurrerer om å redusere avfallet vårt, med sett for å lage husholdningsartikler, beverwrap i stedet for plastfolie, eller ørepropper for å erstatte engangsbomullsknopper.

Flott, så vi skal være komfortable… men er ikke dette nullavfallshuset bare en butikk?

Det er sant, det er et sted for utveksling, diskusjoner og informasjon. I morgen er det for eksempel planlagt et lite show med Greenwashing Comedy Club. Onsdag er en storslått åpningsdag, endelig alle grønne dører. Ved denne anledningen vil du kunne finne parisiske zero waste-foreninger: Zero Waste Paris og Surf Rider Foundation vil være på stedet.

Dette zero waste-huset er også et sted for læring

Ja, i et engangssamfunn er det å redusere avfall en liten revolusjon som ikke kan forbedres. Ønsker du hjelp, kom på torsdag, en introduksjon til zero waste med Zero Waste Paris.