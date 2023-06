Et nytt arbeidsverktøy for kirurger

Apple har lansert Vision Pro, det første mixed reality-headsettet i Apples historie. Under Tim Cooks teams lange presentasjon av dette produktet, nevnte ikke Apple fordelene med et slikt verktøy i profesjonell medisinsk bruk.

En kirurg fra Maine, USA tok seg av det. Dr. Raphael Grossman, kjent for sine svært gunstige posisjoner innen ny teknologi, lover Apple Vision Pro Det kan være et flott verktøy for å gjøre livet lettere for kirurger, spesielt unge under deres første operasjon.

Apple Vision Pro kaller seg operasjonsbordet

Dr. Grossman jobber allerede med mixed reality-løsninger for å få live informasjon rundt seg og følge sanntidsdata gjennom hele operasjonen. Kirurgen forklarer at Apple Vision Pro kan ta et slikt system et steg videre.

Tidligere hadde denne kirurgen allerede gjort seg bemerket ved å bruke Google-briller Under en operasjon. Googles prototypebriller, som ikke hadde noen stor lanseringsbegivenhet, har lenge vært verdens mest avanserte mixed reality-prosjekt.

Apple Vision Pro: En datamaskin foran øynene dine

Fortsatt Dr. Ifølge Grossman gjør fremveksten av mixed reality-headset det mulig å «bevege datamaskinen» under en aktivitet i stedet for å snu hodet for å få informasjon på en kontrollskjerm. Mer generelt tror Grossman at Apples mixed reality-headset vil bli brukt av leger for å samhandle med pasienter.

Dette er nyttig for å forklare kommende operasjon eller registrere spesifikk pasientinformasjon. Som Grossmann forklarer, flytter Apple Vision Pro alt vi gjør i dag gjennom datamaskinene våre, som et mixed reality-headset, rett foran øynene våre.