Et nytt direktefly vil koble Brussel til Oslo, Norge!

Fra og med 6. mai 2022, Flyselskap Flyr Vil gi nye direktefly mellom Brussel lufthavn og den norske hovedstaden Oslo. Vikingenes storslåtte fjorder og forfedres land er våre!

På den sørlige kysten av landet, ved foten av Oslofjorddalen, er hovedstaden i Norge et ekte skandinavisk vidunder som kombinerer landskap, landskapsendring, fantastisk landskap og uunngåelig byarkitektur. Denne grønne arven og dens museer (for eksempel Norsk Sjøfartsmuseum) er kjent for sin rike historie rundt Oslo Vikings, inkludert et museum som viser datidens store skip.

Skandinavias perle

Vigelandsskulpturer, Akershus slott, Contemporary Opera Opernhaus, Oslo Slott, Rådhuset og Botanisk hage er noen av underverkene du vil finne fulle stjerner med øynene på når du først er der. I tillegg til sine mange fantastiske naturlandskap, har Oslo også hatt Holmenkollbakken, verdens fremste hoppfjell siden de første løpene i 1892! Den nye Brussel-Oslo-flyvningen, som vil operere fra 6. mai 2022, vil forbinde hovedstedene i Belgia og Norge med fire avganger i uken.

Sesong med innovasjon

I tillegg til denne nye flyvningen som forbinder Brussel med Oslo, vil Brussel lufthavn sette opp nye flyvninger denne høst-vintersesongen Harkada (Egypt), Havanna (Cuba), Innsbruck (østerriksk vinterferiested), Antalya (Tyrkia), Los Palmas og Tenerife (Kanariøyene), Kiev (Ukraina), Bangkok (Thailand) og Kapp Verde-øyene.

Les videre på Bruxelles Secret: