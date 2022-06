Et nytt kart over tektoniske plater

Terrestrisk spesifisitet, jordskorpen på planeten vår er delt inn i mange tektoniske platerWHO har evnen til å bevege segunder impuls av konveksjon mantel og hovedtektoniske prosesser: akkresjon oseanisk og subduksjon. Enten kutting av hovedplatene er nå en konsensus, men det finnes flere modeller som i detalj presenterer mange konfigurasjonsvariasjoner på nivået av plategrenser.

De tektoniske platene, puslespillbrikker med fortsatt uskarpe konturer

Fordi det jordskorpen det kan sammenlignes med et puslespill hvis omriss av brikkene fortsatt er dårlig forstått. Den nøyaktige definisjonen av plategrenser er imidlertid et viktig poeng for nøyaktige platerekonstruksjoner. bevegelse plater og forstå hvordan de ble vekselvis sveiset og deretter separert, under de store tektoniske syklusene som Jorden opplever. Videre representerer plategrenser alltid områder med intens deformasjon, assosiert med tektoniske eller magmatiske prosesser. De kan være omfattende, og dermed markere en oseanisk akkresjonssone, kompressiv, i hvilket tilfelle de kan være assosiert med en subduksjonssone eller fjellkjede, eller skjær. Typisk eksempel på sistnevnte tilfelle er San Andreas-forkastningen i USA, et område som er utsatt for svært store jordskjelv.

Å kjenne i detalj egenskapene til disse forskjellige plategrensene og nøyaktig definere utvidelsen av deformasjonssonen er avgjørende for å estimere geofaren som populasjonene som bor i disse regionene er utsatt for.

Ny innsikt er endelig integrert i tektoniske kart

Derfor undersøkte et team av forskere fra University of Adelaide, Australia bygning tre nye verdenskart: konfigurasjon av tektoniske plater, konfigurasjon av store geologiske provinser og fjellkjedekonfigurasjon (nylig eller gammel). Dette er en database veldig komplett og viktig for å gjennomføre mange studier.

Det tektoniske platekartet har ikke blitt revidert siden 2003. Men siden den gang har det blitt gjort mange fremskritt, spesielt når det gjelder definisjonen av nye mikroplater som Macquarie mikroplate, som ligger i det sørlige Tasmania, men også Steinbukken mikroplate som skiller den indiske og australske tallerkener. Den store nyheten er imidlertid på vestkysten av Nord-Amerika, hvor den aktive deformasjonssonen som tilskrives San Andreas- og Queen Charlotte-forkastningene er blitt utvidet fra tidligere modeller. Nå strekker den seg over 1500 km.

De nye kartene illustrerer også bedre den store krøllesonen som påvirker Sentral-Asia, knyttet til Indias penetrasjon inn i det indre av det eurasiske kontinentet. Denne store kollisjonen, som er inne Opprinnelsen til Himalaya. og verdens høyeste topp, Everest, påvirker faktisk et veldig stort område i Asia som regelmessig er utsatt for jordskjelv.

Bedre integrering av seismiske og vulkanske hendelser

Resultatene av studien er publisert i tidsskriftet Earth Science Anmeldelser. Ved å integrere en stor mengde data (gpsjordskjelv, bruddlinjer, anomalier av gravitasjon og magnetiske anomalier, geokronologi, etc.), gir disse nye kartene en bedre forklaring på fordelingen og opprinnelsen til 90 % av jordskjelvene og 80 % av vulkanene de siste to millioner årene. Til sammenligning fanget eldre modeller bare 65 % av jordskjelvene.

