Et nytt spill som har blitt viralt på sosiale nettverk begynner å bekymre seg i Frankrike: mange skoler tar grep

Dette er våre franske kolleger Frankrike blå Det frigir informasjon. Et nytt farespill har begynt å få fart på det sosiale nettverksnettstedet TikTok. hennes navn «Kommaspillet». Det innebærer en plutselig bevegelse av en persons hode fra høyre til venstre. Slik bevegelse på halsnivå er åpenbart ikke anbefalt og kan ha mulige ettervirkninger på livmorhalsnivå.

Et bekymringsfullt fenomen dukker opp i Spania: «Jenter, ikke vær redde for å si det. Fortell mødrene dine, så stopper det.

Dette fenomenet blir tatt svært alvorlig blant våre naboer, så mye at Bordeaux-akademiet (som administrerer en rekke utdanningsinstitusjoner i regionen) har besluttet å sende en advarsel til alle skoleledere.

Så langt er det bare rapportert om én klage i Angres, sør for Landes. En mor påpekte at sønnen hennes hadde blitt et offer i dette spillet. I denne prosessen bestemte Landes College seg for å sende en melding til alle elevenes foreldre om å være på vakt. Alle elevene ble gjort oppmerksomme på dette nye fenomenet og bedt om å snakke frimodig om det.

