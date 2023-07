Sammendrag

Pulsarer: Et nytt vindu for å observere gravitasjonsbølger





«Som en del av et globalt nettverk dedikert til å overvåke pulsarer, ble det europeiske konsortiet EPTA publisert i tidsskriftet 29. juni 2023. Astronomi og astrofysikkResultater fra en serie observasjoner samlet over et kvart århundre av seks av verdens mest sensitive radioteleskoper, og det største radioteleskopet på campus alene ga nesten 70 % av dataene.

Disse målingene, sammen med målingene til deres amerikanske, australske, indiske og kinesiske kolleger, har de mest overbevisende indikasjonene på tilstedeværelsen av gravitasjonsbølger fanget ved svært lave frekvenser i størrelsesorden noen få nanohertz.

Utslippet kommer utvilsomt i utgangspunktet fra et par supermassive sorte hull som ligger i sentrum av galakser og dannet under fusjonsprosesser gjennom universets historie, men mange andre mulige kilder er fra uruniverset.

Jeg foreslår å gå tilbake til denne serien med nylige resultater (totalt 18 artikler, inkludert 6 for den europeiske gruppen alene), samt deteksjonsteknikken og analysemetodene som ble brukt for dette langsiktige prosjektet. »



Gilles Theuro

