Et øye på morgendagen: Dekker kunstig intelligens grensen til kino?

Den første episoden av Black Mirrors sjette sesong var utfordrende. Joan, en vanlig sekretær, lever hele livet i en serie som sendes på en strømmeplattform. Rollen hennes spilles av Salma Hayek, som lånte bildet hennes for serien. Du skulle tro at Joan, en av kinoens største stjerner, ville bli underholdt, men når de minste detaljene i hennes eksistens blir avslørt, opplever hun at livet hennes snus på hodet. Scenen i denne første episoden av den futuristiske seriens nye sesong er apokalyptisk, men igjen, det er ikke langt unna omveltningen som venter i den filmatiske verdenen.

I Belgia jobber bedrifter allerede med kunstig intelligens-verktøy som gjør det mulig å reprodusere karakterers ansikter og stemmer. Dette er saken Vaskebjørn Team Det er dannet Verktøy for VRTOffentlig flamsk TV-kanal. «Vi bruker generative verktøy for kunstig intelligens. Dette er en undertype av kunstig intelligens hvor vi lager nytt innhold for datamaskinen. Og det kan være i form av lyd, for eksempel en klonet stemme, men det kan også være i form av video. , eller til og med bare tekst. Hvis vi kombinerer de tre, har vi en tekst: «Vi kan gjøre det om til lyd og deretter lage en video. Med disse tre elementene lager vi en dypfalsk.»Forklare Michiel Vandendriessche, ekspert på kunstig intelligens og medgründer av Racoons.

For fullt ut å forstå hvordan det fungerer, vil eksperten deepfake en av RTBF TV-nyhetspresentatorene, François De Brigode. Den vil bruke tre forskjellige AI-verktøy. Først ville han spille inn François de Bricots stemme for å gjenskape den. Datasystemet gjenskaper intonasjonen, uttalen og lyden til stemmen i løpet av minutter. Deretter lager eksperten vår en tekst på fransk, som han koder i ChatGPT. Til slutt legger den til lyd og tekst over presentatørens bilde. På bare 5 minutter får han en robotklone av François de Bricot. «Resultatet er ikke perfekt, fordi du ser at det er en dyp forfalskning, men vi klarte å skape et rotete resultat på noen få minutter. Midlene våre er begrenset, men hvis du investerer tid og penger, kan vi gå lenger. Dessuten er det litt skummelt.»Legger til Michiel Vandendriessche.