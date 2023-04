Et par forbereder seg på en uhyggelig hevn på eieren av Airbnb … det varte i 25 dager …

Regningen hans er på 1418 euro. Avisen Independent siterte lokale medier om at han måtte betale dette beløpet fordi to kinesiske turister lot kranene gå og lysene stå på i 25 dager.

De skrudde på alle lys, vannkraner og alle hvitevarer som var i leiligheten. 120 000 liter vann ble kastet bort i denne hevnen, tilsvarende to måneders vannforbruk for åtte personer. Etter undersøkelsen ble det avslørt at paret besøkte leiligheten kun 5 ganger gjennom hele oppholdet. Når de dro, merket eieren en enorm økning i forbruket. Han endte opp med en regning på €1418 (€657 for gass, €105 for vann og elektrisitet og €656 for andre kostnader).