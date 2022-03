Et potensielt cyberangrep mister tusenvis av internettbrukere i Europa

Foreløpig ser den verste situasjonen ut til å være unngått, med de observerte angrepene sine konsekvenser og geografiske dimensjoner.







Av AFP

Skrevet 03.04.2022 kl. 22:12 Studietid: 3 minutter



D.Samarbeidskilder sier at tusenvis av internettbrukere i Frankrike og Europa har mistet internettilgangen på grunn av et mulig cyberangrep på satellittnettverket som fant sted i starten av det russiske angrepet på Ukraina.







Ifølge Orange har «nesten 9.000 abonnenter» på det franske datterselskapet Nortnets satellitt-internetttjeneste mistet tilgangen til Internett etter en «cyber-event» 24. februar i den amerikanske satellittoperatøren Viazat. Kunde.

Utelsat, morselskapet til BigBlu-satellittinternetttjenesten, bekreftet til AFP fredag ​​kveld at en tredjedel av de 40 000 BigBlow-abonnentene i Europa (Tyskland, Frankrike, Ungarn, Hellas, Italia, Polen) har blitt rammet av Viasat-krasjen.

I USA hevdet Viasat onsdag at en «cyberhendelse» hadde forårsaket en «delvis nettverkssvikt» for kunder i Europa, Ukraina og andre steder, basert på deres KA-SAT-satellitt.

Artikkelen ga ikke ytterligere detaljer om hvorvidt «politiet og regjeringspartnerne» ble varslet og «assistert» i etterforskningen.

Mens «cyber-event»-diskursen etterlot liten tvil om at det var et cyberangrep, bekreftet general Michael Friedling, som leder den franske romkommandoen, sannheten torsdag.

«I noen dager, kort tid etter at operasjonene startet, hadde vi et satellittnettverk, som spesifikt dekket Europa og ble spesielt påvirket av cyberangrepet i Ukraina. Titusenvis av terminaler var ikke umiddelbart operative. , Vyasat «.

Er Nokia et utbrudd av cyberangrep?

Militær- og cybereksperter frykter at den russisk-ukrainske konflikten kan føre til en eksplosjon av cyberangrep, «cyber-armageddon» som kan få betydelige konsekvenser for sivile i for eksempel Ukraina og Russland i andre deler av verden. Spillover eller «splash»-effekt, for å bruke et begrep som nylig ble brukt av en fransk militæroffiser.

Foreløpig ser den verste situasjonen ut til å være unngått, med de observerte angrepene sine konsekvenser og geografiske dimensjoner.

Cybersikkerhetsselskaper har observert angrep fra et virus som ødelegger nye data i Ukraina, hvis virkelige konsekvenser er lite kjent.

I Russland har bedriftsnettsteder blitt gjort utilgjengelige fra utlandet, og de er fortsatt deaktivert for å beskytte seg mot DOS-angrep.