Et regn av dokumentarer om verdensrommet i kunst

Sendes 12. august med start klokken 11:35 av Arte

Lørdag den 12., mens Perseidene vil lyse opp himmelen vår, vil astronomiens verden arrangere sin tradisjonelle Stjernenatt. Kunst stiller opp og programmerer ikke mindre enn syv dokumentarer som sendes i løpet av dagen. Med all respekt for elskere av stjerneskudd, når solen går ned vil de mest interessante programmene bli sendt, bl.a. den interstellare odysséen, en samling av fire filmer som allerede ble utgitt i 2021. Serien forestiller seg å sende, i det neste århundre, et oppdrag til Minerva B, en hypotetisk eksoplanet som ligger 4,5 lysår unna. Innenfor denne rammen fokuserer hver episode på de ulike utfordringene menneskeheten vil måtte møte: utvikling av en teknologi som er i stand til å designe reisen, nødvendig forberedelse til møtet med andre livsformer… En måte å se hvordan forskningen utvikler seg gjennom sprang og grenser , slik at vi kan utvide grensene for vår kunnskap ytterligere.

De to filmene som avslutter kvelden er de eneste to upubliserte i partiet og forfølger samme mål: å interessere seg for den menneskelige dimensjonen ved erobringen av verdensrommet. Rommålere er interessert i disse forskerne – astrofysikere, ingeniører – som vi aldri ser og likevel er i spillet bak oppdragene som kommer til nyhetene. Målet her er å fordype deg i hverdagen deres og se hvor mye arbeidet deres fascinerer dem. Noen lever øyeblikk av ren lykke, som når roverne deres, som de har viet en god del av livet til, endelig lander på Mars. Andre er mindre heldige, som denne ingeniøren som kommer til å lure på om han bringer uflaks siden han har jobbet med prosjekter som mislyktes. Uansett ser vi hvor sterke følelsene hans er. Muligheten også til å overvinne visse klisjeer, som tanken om at de ville gå inn i en hard konkurranse med hverandre (som ikke samsvarer med følelsene deres).

Til slutt, det siste dokumentet, i ensomheten i rommet stiller spørsmål ved utsiktene til et bemannet oppdrag til Mars og nivået av aksept for astronauter som lovet å leve i årevis i fullstendig ensomhet og langt fra sine kjære. Et perspektiv som allerede i dag fører til at aspirerende marsboere forbereder seg, med hjelp av psykologer… Suksessen eller fiaskoen til prosjektet vil avhenge av deres mentale motstand, og retten til å ta feil eksisterer rett og slett ikke!

Historien til Hubble-teleskopet 11:35

Mysteriet med mørk materie 12:25

Rosetta’s Odyssey 13:25

Mars, på jakt etter liv 15:00.

The Interstellar Odyssey 20:50

Topografer av upublisert rom 0h20

I ensomheten til det upubliserte rommet 1t20