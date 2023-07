Et revolusjonerende nytt system for å kansellere støyen rundt deg i hodetelefonene

Du vil også være interessert [EN VIDÉO] Lyden av elementer i det periodiske systemet Kjemiske elementer i det periodiske system sender ut lys. I følge et spekter er det…

Trådløse hodetelefoner med aktiv reduksjon av omgivelsesstøy er nå veldig populære. For å eliminere irriterende lyder er metoden alltid den samme: mikrofoner identifiserer dem og algoritmer får små høyttalere til å produsere lyder som er det motsatte av disse lydene. Det fungerer bra med hodetelefoner eller en BilBilFordi konteksten KroppKropp forhåndsbestemt.

I et rom er resultatet mer komplisert, da det trengs mange flere høyttalere for å kansellere lydene. Men forestill deg nå en prosess som oppnår samme eller mer effektive effekt uten noen høyttalermembran. Dette konkluderte forskerne ut fraFederal Institute of Technology i Lausanne (EPFL) i Sveits.

De har utviklet et veldig godt aktivt støydempende system. I stedet for å bruke høyttalere, er det et system som stimulerer et plasmavindvind Ionisert for å fjerne uønsket støy. Enheten har en tynn film på 17 millimeter, og plasmaet er produsert fra en Elektrisk feltElektrisk felt Det ioniserer omgivelsesluften og skaper positivt og negativt ladede partikler. Med denne byrden vil ionerioner akselereres og skaper bølger PressPress mot omgivelsesluften. Avhengig av påført spenning, varierer mengden luft som presses øyeblikkelig.

Avbryt lavfrekvent lyd

Perfeksjon er mer verbverb i stedet for å vibrere høyttalermembranen. Under testene fant forskerne at plasmahøyttalerprototypen deres var veldig effektiv til å kansellere høye og lave frekvenser. For sistnevnte har støydemping alltid vært problematisk. For eksempel hører det menneskelige øret ikke lenger mindre enn 20 toner HertzHertz. Men på dette frekvensnivået er maskering av disse lydene mer komplisert fordi, ved 20 Hz, er bølgelengden 17 meter. Det tar en ModenModen 4 meter tykk for å absorbere denne lyden.

Med den plasma-akustiske prosessen utviklet av forskerne kan dette reduseres bølgelengdebølgelengde På 17 millimeter. Perfekt for en nattklubb, konsertsal eller innspillingsstudio. Ingen behov for backup-produkter som ikke alltid er nyttige AlgerAlger.

Forskere nøyer seg ikke med å overlate sin forskning til det eksperimentelle stadiet. De lisensierte teknologien sin til selskapet Sonexos Hvem skal markedsføre det? Denne prosessen bør brukes til å forbedre akustikken og redusere støy i ulike miljøer som kjøretøy, flykabiner, kontorer og hjem.