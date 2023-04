Et selvstendig Grønland? Utkast til grunnlov presentert av lokale myndigheter «i tilfelle uavhengighet»

En kommisjon på Grønland ga fredag ​​ut et enestående utkast til grunnlov som myndighetene i dette danske selvstyrte territoriet i Arktis kan stole på. Ved et selvstendig prosjekt.

Etter fire år med topphemmelig arbeid ble dokumentet, skrevet på grønlandsk og bestående av 49 paragrafer, levert til det lokale grønlandske parlamentet, Inatschart, hvor det nå skal debatteres. Lokale medier bemerket at teksten ikke styrte bestemt på en rekke punkter, inkludert rettstilgang og grønlandske pass. Den refererer ikke til monarkiet, mens spørsmålet oppstår om dronningen eller kongen av Danmark skal være statsoverhode. «Foreløpig er dette først og fremst et grønlandsk emne. Det vil først ramme Danmark når Grønlandsdebatter og politikere bestemmer seg.«, forklarte AFP Ulrik Bram Gott, forsker ved Dansk Institutt for Internasjonale Studier og ekspert på dansk-grønlandske forhold.

Grønland har vært selvstyrt siden 1979 og er en øy i Polhavet, 2500 km unna, men med et område på nesten 2,2 millioner kvadratkilometer, hjem til rundt 55.000 mennesker, sitt eget flagg, sitt eget språk, sin egen kultur, sine egne institusjoner og en statsminister. Sammen med fastlandsdanmark og Færøyene er det «Rikets samfunn«Danmark har ikke vært en del av EU siden 1985. Siden 2009 og territoriets interne autonomi innen lov, valuta, rettsvesen og utenrikssaker og forsvar er utelukkende avhengig av Danmark.